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年度爛片之星！安海瑟薇慘被點名 18禁影集也上榜

記者蘇詠智／綜合報導
引起熱烈話題的「禁錮之慾」，也被列為年度爛片之一。（取材自IMDb）
引起熱烈話題的「禁錮之慾」，也被列為年度爛片之一。（取材自IMDb）

接近年終，歐美各大媒體照例公布年度佳片與爛片名單，小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）以及安海瑟薇（Anne Hathaway）兩大巨星，分別以「杜立德」（Dolittle）及「他的最後願望」（The Last Thing He Wanted）慘遭點名。

安海瑟薇今年的兩部影片評價都很糟。（取材自IMDb）
安海瑟薇今年的兩部影片評價都很糟。（取材自IMDb）

小勞勃道尼無法挽救「杜立德」的失利。（取材自IMDb）
小勞勃道尼無法挽救「杜立德」的失利。（取材自IMDb）

「杜立德」雖然砸下大錢搞特效，又有星光閃閃的配角陣容，卻被認為改編失敗，連小勞勃道尼的演出也遠不如扮演漫威英雄有魅力，在「綜藝報」、「紐約郵報」等的名單中都被提及，是有目共睹的差，也讓他揮別漫威英雄電影「鋼鐵人」（Iron Man）一角後的首度新嘗試，徹底踢到鐵板。

而安海瑟薇今年有兩部作品—Netflix「他的最後願望」、在美國直接於HBO Max推出的「女巫們」（The Witches）評價都不理想，前者尤其差，使她堪稱今年的爛片女王。

而原本會在戲院推出、在新冠肺炎於美國大爆發後改在Disney+上架的「阿特米斯奇幻歷險」（Artemis Fowl），遭到忠實書迷的一致砲轟，也被影評人修理得體無完膚。

迪士尼「阿特米斯奇幻歷險」改編成績是公認的差。（取材自IMDb）
迪士尼「阿特米斯奇幻歷險」改編成績是公認的差。（取材自IMDb）

除了上述電影，「綜藝報」兩位電影記者還提到「禁錮之慾」（365 Days）、「疤面教父」（Capone）等也是今年度最糟糕的爛片。

安海瑟薇今年的兩部影片評價都很糟。（取材自IMDb）
安海瑟薇今年的兩部影片評價都很糟。（取材自IMDb）
小勞勃道尼無法挽救「杜立德」的失利。（取材自IMDb）
小勞勃道尼無法挽救「杜立德」的失利。（取材自IMDb）
迪士尼「阿特米斯奇幻歷險」改編成績是公認的差。（取材自IMDb）
迪士尼「阿特米斯奇幻歷險」改編成績是公認的差。（取材自IMDb）

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