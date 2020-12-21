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黑豹遺作逼哭影迷 狂呼「追封奧斯卡影帝」

記者蘇詠智／綜合報導
查德威克鮑斯曼在「藍調天后」賣力演出，影迷疾呼該得到奧斯卡影帝大獎。（取材自Netflix）
查德威克鮑斯曼在「藍調天后」賣力演出，影迷疾呼該得到奧斯卡影帝大獎。（取材自Netflix）

漫威超級英雄片「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）去世至今3個多月，遺作「藍調天后」（Ma Rainey's Black Bottom）終於在Netflix推出，讓影迷看得感觸萬千，推特上疾呼他應以此片奪得奧斯卡影帝大獎。他另一部影片「誓血五人組」(Da 5 Bloods)已獲紐約影評人協會最佳男配角獎，讓他在明年典禮上享身後哀榮的呼聲愈來愈高。

查德威克鮑斯曼與結腸癌奮戰4年，仍全心投入每一部影片的拍攝，讓欣賞完「藍調天后」的影迷在推特上寫道：「我們不配擁有他這樣的演出。」媒體大姐大歐普拉（Oprah Winfrey）則表示所有演員值得大家起立鼓掌，看到查德威克的最後表演感到悲喜交集，眾所周知她在演藝圈的影響力，有她大力稱讚，查德威克不太可能被有奧斯卡獎投票權的美國影藝學院會員們忽略。

奧斯卡金像獎舉辦至今超過90屆，只有「螢光幕後」（Network）彼得芬治（Peter Finch）與「黑暗騎士」（The Dark Knight）希斯萊傑（Heath Ledger）各自在去世後拿下最佳男主角與男配角獎。查德威克的兩部Netflix影片分別進軍影帝和男配角，都有可能入圍，已經有人直接斷定以他受到各方懷念的程度應該一定獲獎，只不知是在影帝還是男配角項目，倘若花開並蒂，就會創下奧斯卡的新紀錄。

查德威克鮑斯曼以「誓血五人組」榮獲紐約影評人協會最佳男配角獎。（取材自Netfl...
查德威克鮑斯曼以「誓血五人組」榮獲紐約影評人協會最佳男配角獎。（取材自Netflix）

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