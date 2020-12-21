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阿湯哥片場飆罵搞臭名聲… 網友：跟艾倫一個樣

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯片場飆罵工作人員，部分網友覺得不應該。（歐新社資料照片）
湯姆克魯斯片場飆罵工作人員，部分網友覺得不應該。（歐新社資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）片場破口大罵、對沒遵守防疫安全距離的工作人員發飆，引發的爭議持續發酵中。不諒解他作法的網友在社群網站上砲轟他簡直「有病」，而且將他和上半年爆發「假友善」醜聞的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）相提並論，甚至笑稱他倆根本是同一個人。

英國「太陽報」揭露湯姆克魯斯片場厲聲飆罵工作人員，雖然在疫情期間確實要做好防疫規則，但歐美民族性崇尚自由、不喜歡被旁人指正，因此有不少網友反倒認為他對工作人員的態度很惡劣、極不尊重人；報導也指工作人員讓他感覺靠太近而看不順眼的當下，其實都有戴口罩，似有暗示他反應過度的意思。

網友的酸言則頗為惡毒，有人寫道：「湯姆克魯斯是個神經病，早該把他一起加到艾倫狄珍妮絲的名單上，不要管這兩個人。」也有人贊同此說：「應該更多工作人員退出才對。湯姆克魯斯跟艾倫一樣有毒。」某網友乾脆下了註解：「他就是電影界的艾倫狄珍妮絲。」

但所有酸民的風涼話，都沒有向來攻擊他不手軟的前教友莉亞雷米尼（Leah Remini）狠辣，莉亞直接將他的行為認定是在炒新聞，表示他根本早就把「劇本」都想好了，抨擊他根本不在乎工作人員的家人，也不相信家庭價值，搞不好一切都是自導自演的，連外流出去也許都是他所授意。而有防疫專家則是指他所戴的口罩，固然比較方便行動，卻不一定有阻絕病毒的功效。

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湯姆克魯斯 防疫 艾倫狄珍妮絲

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