索尼、漫威搞定合作 「蜘蛛人」更受重用
漫威漫畫中最受美國人歡迎的英雄「蜘蛛人」(Spider-Man)，由於電影拍攝權早就賣到其他公司手裡，漫威自己始終無法收回，造成目前握有電影版權的索尼才能主導該角色能否繼續在漫威英雄片中亮相。
早先雙方因合作談不攏，蜘蛛人差點要從漫威電影消失，後來索尼與漫威才在各方期待下，再度談妥攜手拍攝湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的「蜘蛛人」第三集，但粉絲仍覺得不太夠。
根據最新報導，索尼和漫威似乎已經決定再延長合作的協議，使得蜘蛛人可以在各自的漫畫電影宇宙扮演重要角色。索尼擁有「蜘蛛人」和其他相關反派角色的使用權，本就計畫想打造一個以蜘蛛人為中心的影片宇宙，「猛毒」、「魔比斯」都是其中的一部分，湯姆霍蘭德仍將是他們力捧的重點演員。
至於漫威，在美國隊長、鋼鐵人等「復仇者聯盟」( The Avengers)要角退下後，亟需新的人氣英雄接手扛起大梁，蜘蛛人自然是絕佳選擇；和索尼延長合作後，可以讓這角色出現在自家更多新片中，蜘蛛人也將成未來漫威英雄片的重點主角之一，湯姆霍蘭德同樣有機會被漫威重用。
上一則
費玉清低調捐百萬 救逾4000毛小孩
下一則
FB留言