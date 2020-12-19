索尼、漫威搞定合作 「蜘蛛人」更受重用

湯姆霍蘭德扮演的蜘蛛人將持續被索尼與漫威重用。(取材自IMDb)

漫威 漫畫中最受美國人歡迎的英雄「蜘蛛人 」(Spider-Man)，由於電影拍攝權早就賣到其他公司手裡，漫威自己始終無法收回，造成目前握有電影版權的索尼 才能主導該角色能否繼續在漫威英雄片中亮相。

早先雙方因合作談不攏，蜘蛛人差點要從漫威電影消失，後來索尼與漫威才在各方期待下，再度談妥攜手拍攝湯姆霍蘭德(Tom Holland)主演的「蜘蛛人」第三集，但粉絲仍覺得不太夠。

根據最新報導，索尼和漫威似乎已經決定再延長合作的協議，使得蜘蛛人可以在各自的漫畫電影宇宙扮演重要角色。索尼擁有「蜘蛛人」和其他相關反派角色的使用權，本就計畫想打造一個以蜘蛛人為中心的影片宇宙，「猛毒」、「魔比斯」都是其中的一部分，湯姆霍蘭德仍將是他們力捧的重點演員。

至於漫威，在美國隊長、鋼鐵人等「復仇者聯盟」( The Avengers)要角退下後，亟需新的人氣英雄接手扛起大梁，蜘蛛人自然是絕佳選擇；和索尼延長合作後，可以讓這角色出現在自家更多新片中，蜘蛛人也將成未來漫威英雄片的重點主角之一，湯姆霍蘭德同樣有機會被漫威重用。