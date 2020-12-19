阿湯哥約會「美國隊長」愛人 轉移焦點？

海莉艾特沃被傳已和醫生男友分手。(路透資料照片)

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）之前才爆出在「不可能的任務7」(Mission: Impossible 7)片場因工作人員疏於保持防疫安全距離大聲怒罵、發飆後，英國每日郵報竟報導他和新加入的女星海莉艾特沃（Hayley Atwell）相處甚為融洽，海莉已經去過他在倫敦的住處，兩人開始約會，疑似假戲真做。

過去湯姆克魯斯就和合作拍片的女星屢傳緋聞，因此片場再傳曖昧並不讓人意外，只是才被爆出片場發飆沒幾天，立刻就傳新戀情，很難不令人懷疑有藉此轉移外界焦點的可能。

事實上，之前阿湯哥 就被八卦 報導和海莉合作太愉快，而在漫威英雄片中扮演「美國隊長」最愛而為觀眾熟知的海莉，本來有位醫生男友，跟阿湯哥再怎麼愉快，也已名花有主，因此這風聲第一次冒出來，大家都覺得可信度不高。不過每日郵報堅稱海莉已經與醫生分手，而且和阿湯哥已發展到「形影不離、無法分開」階段。

「不可能的任務」新片中，阿湯哥除了找回之前兩集的女主角蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson），美女牌還有好幾張，妙的是也曾和阿湯哥傳八卦的蕾貝卡，這次沒再被「送作堆」。

據稱阿湯哥和海莉現在不只白天合作，半夜三更還會相見，也被傳一起手牽手看戲，可能很快就會昭告天下。