全是為了防疫！阿湯哥片場爆粗口 喬治克隆尼：他沒有錯

喬治克隆尼為阿湯哥緩頰。（圖：Netflix提供）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）近期在英國拍攝「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7），由於疫情多次停拍，迄今已快拍攝1年，日前傳出他看到有工作人員仍不遵守防疫 規定，氣得他在片場大罵「他X的滾蛋」，獨家報導此篇新聞的英媒「太陽報」又爆料在阿湯哥 發飆之後，已有5人離開劇組，更指出他在錄音檔傳出之後再度表現不悅，而好萊塢 知名的好好先生喬治克隆尼（George Clooney）則為他緩頰「他沒有錯…也許之前早就發生過類似狀況，可能至少有10次到15次」。

除了「太陽報」之外，「紐約時報」也找到兩名工作人員，證實阿湯哥的暴怒，的確是因為工作人員不遵守防疫規定，最近為新片「永夜漂流」（The Midnight Sky）受訪的喬治克隆尼，一向是好萊塢的公道伯，他對此事則回應：「我認為這不是反應過度，因為這真的是個問題。」

但他也指出如果是他，不會講話太大聲，也不會當眾臭罵劇組人員，因為這些大明星一向位高權重，怕會做出不好示範，而這也不是他的風格，但他也指出阿湯哥是製片，承擔的壓力很大，「最後你是要為所有人負責，所以他這樣做是沒錯的，如果拍攝過程再度中斷、停工，很多人都會失業，大家一定要了解這點，也要為自己負責」。