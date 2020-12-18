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強尼戴普有毒？迪士尼封殺「傑克船長」不讓客串

娛樂新聞組╱綜合報導
好萊塢報導者12月初刊登深度報導，揭露迪士尼徹底封殺強尼戴普，不肯讓他以「傑克船長」身分客串演出。（路透）
好萊塢報導者12月初刊登深度報導，揭露迪士尼徹底封殺強尼戴普，不肯讓他以「傑克船長」身分客串演出。（路透）

好萊塢報導者12月初刊登深度報導，揭露一度是票房巨星的強尼戴普（Johnny Depp）已經被業界認為「有毒」（Radioactive），迪士尼更干涉「神鬼奇航」（Pirates of the Caribbean）電影重啟版的製作，不肯讓他以「傑克船長」身分客串演出。

報導指出，好萊塢王牌製片布洛克海默 （Jerry Bruckheimer）是戴普最大牌擁護者之一，曾幫他遮掩小指被前妻安珀赫德擲出酒瓶削斷，稱是被車門夾到。就在「神鬼奇航」電影準備重啟，並改由瑪格羅比（Margot Robbie）帶頭的女性角色領銜演出時，布洛克海默就希望至少讓「傑克船長」此一角色客串登場，但遭到迪士尼拒絕。

報導還指，早在戴普打輸太陽報稱他是「毆妻者」（wife beater）的毀謗官司前，迪士尼就不讓他牽扯到未來的「神鬼奇航」電影，但雙方從來沒有正式撕破臉。

Screen Rant指出，這代表主打合家歡路線的迪士尼擔心戴普客串會導致聲譽受損，試圖透過重啟讓「神鬼奇航」系列走向新的方向，也代表「傑克船長」要徹底告別螢幕了。

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