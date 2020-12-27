葛萊美擴大致敬非裔 2021娛樂圈「非」越年

非裔女歌手，左起依序為米奇·蓋頓（Mickey Guyton）、碧昂絲（Beyonce）和H.E.R。（路透）

年度音樂盛事葛萊美獎（Grammy Award）將於2021年1月31日登場，此獎被提名 人向來反映社會時事、樂壇演進的動力，以及歷經演化反射音樂產業的品味。

第63屆葛萊美獎頒獎典禮訂2021年1月31日，假洛杉磯市史泰博中心（Staples Center）舉辦，由著名脫口秀主持人崔弗諾亞（Trevor Noah）主持；各界期望屆時新冠肺炎疫情隨著疫苗研發及配送施打而有所緩和，好讓典禮能夠順利進行，否則可能又得面臨線上頒獎、無人參與甚至取消的遺憾。

葛萊美獎是美國樂壇最重要的展現，獲獎則是對表演者演藝生涯的一大肯定。這般重要性讓葛萊美獎的入圍 名單及「遺珠」引發熱烈討論甚至爭議，2020年的入圍者或團體不乏許多非裔 唱匠，他們透過個人特色及風格，傳達強大的社會正義等訊息。

本屆葛萊美因為今年造成美國各大城市動盪的非裔司法正義及民權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）影響深遠，主辦單位刻意把「城市」（Urban）改為「非裔」（Black Ｏrigin），同時把「世界音樂」（World Music）改成「全球音樂」（Global Music），以避免殖民色彩和美國社會難以根除的系統性種族歧視。

負責頒發葛萊美獎的「國家錄音藝術科學學院」（Recording Academy）今年在諸多主要領域肯定非裔的成就。

碧昂絲（Beyoncé）一年來沒發行專輯，卻以九項提名領先眾人；她憑藉單曲〈非裔遊行〉（Black Parade）回應「黑人的命也是命」運動，囊括「四大通類」（General Field）的兩項大獎。

鄉村樂曲小天后泰勒斯（Taylor Swift）、危險女聲杜娃黎波（Dua Lipa），以及饒舌歌手羅迪里奇（Roddy Rich）入圍六項；橫跨最多曲風者，非搖滾樂手布列塔尼霍華德（Brittany Howard）莫屬，他獲得五項提名；怪奇比莉（Billie Eilish）等人則以四項入圍。

葛萊美主辦單位試圖藉由明年登場的頒獎典禮凸顯「海納百川」的多元標準，一改2018年頒獎典禮之後，遭人詬病獎項大多頒給男性及流行樂歌手的批評與撻伐聲浪。

本屆葛萊美因為今年造成美國各大城市動盪的非裔司法正義及民權運動「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）影響深遠。（路透）

怪奇比莉此次入圍四項。（路透）

女性評審數量拚翻倍

國家錄音藝術科學學院此次在新聞稿中表示，將審慎檢視「影響音樂領域中的女性及弱勢工作者音量的隔閡和偏見」，矢言在2025年前讓女性評審委員人數增加一倍。

在持續精進的努力方面，國家錄音藝術科學學院邀請2300名音樂人成為2020年度的「類別成員」（member class），許多成員來自多元背景。

根據國家錄音藝術科學學院官網，「類別成員」是由全球著名的表演者、詞曲作者、製作人、工程師和音樂製作團隊組成的會員機構，成員們共同努力，讓音樂及其製作者建立一個更美好、更鼓舞人心的世界。

「類別成員」的資格由產業委員會委員們，根據被遴選者對音樂界的傑出貢獻選出。類別成員的資格是國家錄音藝術科學學院的重要命脈，代表學院成員的集體聲音，共同開拓更完善、美好的音樂創作世界，並具備推動音樂產業向前發展的能力。

2020年度的國家錄音藝術科學學院「類別成員」包括葛萊美獎得主暨說唱歌手利爾納斯X （Lil Nas X），以〈老城路〉（Old Town Road）一曲走紅的他2019年公開出櫃。此外，還有作詞人維多利亞莫內（Victoria Monét）、節奏藍調（R&B）歌手基亞娜萊德（Kiana Ledé）、饒舌歌手甘納（Gunna），以及福音創作歌手勒安德里亞約翰遜（Le'Andria Johnson）。

多元化還有進步空間

在葛萊美獎2020年7月發出邀請函時，類別成員只有26%女性，以及25%的少數族裔／種族社群人士，但國家錄音藝術科學學院和其他頒獎單位一樣，持續強化多元的評審及類別成員陣容。

被問到2020年被提名人是否夠多元的問題，國家錄音藝術科學學院代理執行長暨主席馬森（Harvey Mason Jr.）說：「我認為，我們現在還無法引以為傲。」

馬森接著說：「我們對於當前邁進的目標感到樂觀與積極，我們深諳當前仍有許多工作要努力，不僅是非裔音樂社群，乃至所有族裔，我們必須完全確保葛萊美獎能夠反映所有不同的作品，以及我們所有人代表的不同類型音樂。」

尊敬來自多元背景的人們，對創作者而言堪稱一劑強心針，雖然表演作品無法解決社會上的種族不平等，卻能告訴同溫層的粉絲，和他們一樣的人、哼著與他們相同曲調的人們，以及這份「愛」，全都很重要。