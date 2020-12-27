美樂壇強化多元 不只「夠黑」就好

擁有菲律賓與非裔血統的創作歌手H.E.R.，靈魂嗓音吸引廣大樂迷。（路透資料照片）

葛萊美獎11月24日公布入圍 名單，在諸多社會及種族議題紛擾及新冠肺炎（Covid-19）疫情肆虐的2020年，多元成為這項樂壇盛事的主軸。

負責評審葛萊美獎入圍名單及得主的「國家錄音藝術科學學院」（Recording Academy）本屆透過提名 多位非裔 唱匠及歌星甚至改變名稱，試圖改善過往缺失。

然而，國家錄音藝術科學學院今年辦到了嗎？

今日美國新聞網（USA TODA）分析，國家錄音藝術科學學院此次做對了那些事，以及那些部分仍有進步空間。

做對了

「黑人的命也是命」肯定是今年提名的重點，碧昂絲趁著紀念150多年前廢除奴隸制度的「六月節」（Juneteenth）推出單曲「非裔遊行」（Black Parade），並透過各項贊助活動金援非裔企業，獲得年度製作與年度歌曲兩項大獎提名。

創作歌手H.E.R.的「我不能呼吸」（I Can't Breathe）唱出警察暴力及系統性的種族不平等，同樣入圍年度歌曲。

創作歌手H.E.R.的「我不能呼吸」（I Can't Breathe）唱出警察暴力及系統性的種族不平等，入圍年度歌曲。（取材自Youtube）

此次年度製作、年度歌曲及年度新人等三大獎都向非裔及女性音樂人致敬，但被提名人能否抱回獎座，仍待訂明年1月31日由脫口秀主持人崔弗諾亞（Trevor Noah）在洛杉磯市史泰博中心（Staples Center）主持的頒獎典禮上，才能見分曉。

碧昂絲過去曾獲得24座葛萊美獎，2017年專輯《檸檬特調》（Lemonade）敗給愛黛兒（Adele）的《25》，抱遺珠之憾。特別讚頌非裔女性的《檸檬特調》未獲獎引發爭議，就連愛黛兒也在得獎致詞中，為碧昂絲抱屈，藉此向她致敬。

如碧昂絲及肯德里克拉馬爾（Kendrick Lamar）等有色人種歌手，近年來經常因為種種原因敗給如貝克（Beck）和泰勒斯（Taylor Swift）等白人歌手。

小賈斯汀（Justin Bieber）入圍最佳流行演唱專輯（Best Pop Vocal Album），但他透過Instagram堅稱那是一張節奏藍調（R&B）專輯。他寫道：「我對於我的音樂非常拘泥小節且忠於創作初衷，〈改變〉（Change）曾是，也會是一張節奏藍調專輯。」

嘻哈音樂人澤泰勒（Zé Taylor）推文回應道：「現在人們可以看得清楚，非裔藝人如何被對待的吧。他們創作的流行（pop）音樂，卻被畫入城市（urban）範疇。」

小賈斯汀入圍2021年葛萊美獎最佳流行演唱專輯。（路透）

仍有進步空間

分析國家錄音藝術科學學院本屆類別成員的組成，儘管較往年多元，卻仍不夠多元，就連學院本身都承認。

今年的提名並沒有太多令人跌破眼鏡之處，半數被提名者為白人，21%為非裔美國人或具有非裔血統的藝人，8%為西語裔，只有3%的亞裔美國人、太平洋島民或亞裔，另有5%被歸類在「其他」，另有13%不願揭露他們的種族。

馬森表示：「我們內部已經做了許多改變。」

馬森指的是雇用多元且包容的官員，著手製作「非裔音樂合輯」，此合輯由非裔音樂創作人和執行官員「匯集學院的一群人給我們建議、資訊並洞察我們需要做些什麼，確保我們精確且妥當的代表非裔及非裔音樂，無論是成員組成、頒發獎項、節目製作與內容，乃至整個產業。」

饒舌歌手妮琪米娜（Nicki Minaj）迅速在推特上發文，回顧她與新人獎擦身而過的往事。她寫道：「別忘了（2012年）葛萊美獎在我同時有七首歌登上告示牌（billboard）等各大排行榜，締造過去十年來首位女性饒舌歌前所未有的成績，繼而鼓舞一代少男少女之際，卻沒把新人獎頒給我，他們把獎頒給了白人男性組成的『美好冬季樂團』（Bon Iver）。」美好冬季樂團是獨立民謠歌手暨作曲家賈斯汀佛農（Justin Vernon）2006年創立的團體。

2018年在葛萊美前導慈善晚宴獲頒「產業標誌性人物」（Industry Icon）的「吹牛老爹」尚恩庫姆斯（Sean “Diddy” Combs）曾公開對國家錄音藝術科學學院喊話，挑戰葛萊美獎在擴大多元性方面的努力。

饒舌歌手妮琪米娜暗指自己當年因膚色錯失葛萊美新人獎。（路透資料照片）

「吹牛老爹」曾公開呼籲葛萊美獎應該更多元。（Getty Images）

然而，國家錄音藝術科學學院顯然沒有完全聽進去。

不夠多元

年度專輯顯然不夠多元，八位入圍者中只有兩位非裔，在節奏藍調初試啼聲的潔妮愛子（Jhené Aiko）具有日本、多明尼加和美國原住民等多元血統，而創作歌手雅各科里爾（Jacob Collier）有一半的亞裔血統。

歌手潔妮愛子有日本、多明尼加和美國原住民等多元血統。（Getty Images）

今年沒有韓流團體入為主要獎項，且顯然有更多有色人種或弱勢族群夠格入圍卻未獲提名。

席捲全球的「防彈少年團」（BTS）僅以英語單曲「炸藥」（Dynamite）獲得唯一一項「最佳流行團體／組合」入圍；哥倫比亞歌手Ｊ巴爾文（J Balvin）也只在同一項目獲得與BTS一樣的提名。

「我們想被提名，且可能獲獎」；「防彈少年團」的RM（金南俊）對於BTS曾入圍葛萊美獎最佳唱片包裝而自信滿滿，他說：「我認為葛萊美是最後一哩路，就像我們整場美國之旅的終點。」

告示牌表示，人氣南韓女團Blackpink和跨組合男團SuperM等韓流團體都符合年度新人資格，但最終仍未獲葛萊美獎評審委員的青睞。

自詡雙性的女神卡卡（Lady Gaga）此次未能以專輯「神彩」（Chromatica）入圍大獎，僅以她和雅瑞安娜格蘭德（Ariana Grande）合唱的「Rain on Me」獲得最佳流行演唱專輯提名。

南韓天團防彈少年團（BTS）參加在美國紐約時代廣場舉行的跨年演唱會，為全球粉絲獻上精彩表演。（路透資料照片）