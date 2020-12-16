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「不可能的任務7」劇組疏於防疫 阿湯哥暴怒嗆「滾蛋」

記者陳建嘉／綜合報導
湯姆克魯斯只要不上鏡頭時，都戴口罩自保。（路透資料照片）
湯姆克魯斯只要不上鏡頭時，都戴口罩自保。（路透資料照片）

好萊塢巨星湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演新片「不可能的任務7」（Mission: Impossible 7）今年開拍以來一波三折，屢次停拍，該系列原本為了拍片就得全球跑透透，因應各國疫情顯得特別緊張。

英國太陽報報導，劇組內至少12個人檢測出新冠病毒陽性，導致再度停工。阿湯哥一向求好心切，聞及電影始終無法順利拍完，氣得在片場撂狠話，當他看到兩名劇組人員在電腦螢幕前靠得太近，立刻暴怒喊「如果再讓我看到你們這樣，那你就他X的給我滾出劇組。」

據報導，錄音檔中可聽到阿湯哥情緒激動的說出這些字句：「我們現在是黃金時期，因為我們的堅持，他們才能回到好萊塢，在那邊拍電影……，我每晚都跟他X的片場、保險公司以及製片人通電話，他們正在盯著我們，也要我們拍好電影，你們這些渾蛋，我們正在創造上千個工作機會，我再也不想看到這種事情發生了」。

由於阿湯哥始終嚴格在英國、義大利把關，再加上只要不上鏡頭時，他都記得戴口罩自保，足見以他無比重視防疫，他還甚至在這段錄音檔中多次爆粗口撂下狠話，「我們絕不會停拍這部他X的電影，聽懂了嗎？如果我再次看到你們這樣，那你們就他X的滾蛋」。證實如果再觸碰他的底線，他下回絕不心軟。

來源:The Sun YouTube

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