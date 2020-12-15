拍「獵魔士」腿受傷 亨利卡維爾痛到不能走

亨利卡維爾主演的Netflix影集「獵魔士」，相當受到歡迎。（取材自IMDb）

因扮演「超人」走紅的英國 英俊小生亨利卡維爾（Henry Cavill），傳出在拍攝Netflix 影集「獵魔士」（The Witcher）時腿部受傷、無法正常走路，不得不先休養，劇組將先減少他戲分拍攝，先完成其他演員的部分，維持拍攝進度。

據媒體報導，亨利最近正在英國阿伯菲爾德片場進行「獵魔士」的拍攝工作，在一個被吊高到20呎、相當於6公尺高度的場面時，臉上突然出現痛苦的表情，腿部疑似受傷。

他的傷勢雖然不至於到要立即送醫的程度，卻讓他的行動受到限制，無法正常走路。

經診斷，亨利肌肉輕微拉傷，但他的角色必須穿著沉重的盔甲作戰，既然連路都走不了，就更別說穿著盔甲行動，當然很難繼續再上工。

該劇原本就會在本月下旬放工作人員、演員回家跨年休假，目前進度落後的狀況還不算太嚴重。

「獵魔士」是Netflix反應最熱烈的大戲之一，第二季因為有演員和工作人員感染新冠肺炎，已經兩度暫停拍攝，這一次連男主角都受傷，不停有人掛病號。

據了解，亨利以演出DC電影 宇宙的「超人」一角成名，但傳他因不願客串另一部DC電影「沙贊！」（Shazam！），電影公司不打算找他繼續演出，外傳他曾與華納洽談回鍋，但暫時沒下文，倒是「獵魔士」再度提高他的人氣。