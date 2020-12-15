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害人變小三？ 席亞李畢夫恐成好萊塢女星公敵

記者蘇詠智／綜合報導
席亞李畢夫被爆在生殖器官上化妝、遮掩性病的病灶，把病傳染給女友。（路透資料照片）
席亞李畢夫被爆在生殖器官上化妝、遮掩性病的病灶，把病傳染給女友。（路透資料照片）

「變形金剛」（Transformers）首代男主角席亞李畢夫（Shia LaBeouf）醜聞連環爆，去年和他分手的英國創作才女歌手「小枝女孩」FKA twigs控告他對她身心虐待，還惡意害她被傳染性病，引出曾與他有一段情的澳洲「不露臉天后」希雅（Sia），砲轟他是病態騙子，誘拐自己成了介入他婚姻的第三者。原本找上他主演新片的演而優則導女星奧莉薇亞懷爾德（Olivia Wilde），顯然站在女生這一邊，回覆FKA twigs的留言寫道：「愛，尊重，支持。」席亞恐將成為好萊塢女星公敵。

席亞李畢夫童星出道，一度是迪士尼頻道影集要角，也獲各大電影公司力捧，前途一度廣受看好，然而他卻接連得罪史蒂芬史匹柏（Steven Spielberg）等影壇巨擘，迅速由紅變黑。

他後來把被父親的陰暗情緒折磨到痛苦不堪的經過拍成電影「我的寶貝男孩」得到好評，一度被認為演藝事業又將再起，不料FKA twigs卻將他的黑暗面整個抖出來，令他形象再跌谷底。

根據FKA twigs的說法，席亞不但曾威脅要開快車同歸於盡、將她推去撞車子、半夜掐她脖子讓她驚醒，更惡劣的是明知自己已染性病，還刻意在重點部位化妝、遮住病灶，讓她毫無警覺，也被傳染。

FKA twigs將他的惡行公諸於世，獲得同樣被席亞折磨的希雅公開聲援，也得到奧莉薇亞懷爾德的支持。

這群互相聲援的娘子軍中，外界只知道奧莉薇亞懷爾德曾以導演身分洽談席亞擔任主角，還不確定彼此間有何種互動，席亞之後表示「檔期衝突」退出該片，由「1世代」哈利瓜代，但外界推測奧莉薇亞一定在和席亞接觸過程中對他的為人與作風有所「體認」，才會站在支持FKA twigs的一方。

奧莉薇亞懷爾德曾經想找爭議男星席亞李畢夫合作新片。（路透資料照片）
奧莉薇亞懷爾德曾經想找爭議男星席亞李畢夫合作新片。（路透資料照片）

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