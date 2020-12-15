英國網站票選 梅根人氣竟贏過凱特

凱特（左）與梅根（右）常被外界拿來比較，近期一項民調結果，梅根贏了凱特。（路透資料照片）

自從英國 哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根 （Meghan Markle）宣布卸下英國皇室重要成員身分、轉赴美國重建新生活後，兩人在英國的人氣就暴跌，被不少皇室迷們視為「叛徒」；梅根更被千夫所指，常常被拿來與身為未來英國王后的「皇室好媳婦」凱特 （Kate Middleton）相提並論，而且怎麼比較，都是凱特備受稱讚而梅根總遭奚落。

不過最近一個英國購物網站舉辦的「最受歡迎皇室成員」票選，出乎意料竟是梅根憑14.5%的得票率，贏過拿下14.4%選票的凱特，以及得到14.3%選票的伊莉莎白二世女王（Queen Elizabeth II），第四名則是哈利，超過了都是英國未來國王的父親查爾斯（Prince Charles）和哥哥威廉（Prince William）。

雖然是英國的購物網站舉行的票選，顯然英國以外的網友應該貢獻了不少票數，才會得到「梅根冠軍」這樣的結果，倘若真的都由英國民眾來投票，她與哈利恐怕名次會不怎麼好看，更甭想超越凱特與威廉。

不過兩人據傳與英國皇室的關係已有好轉，不再像剛宣布要脫離重要成員身分時那麼緊張。

日前梅根還無預警在CNN的節目中亮相，向疫情期間幫助弱勢民眾的人員致敬，推崇他們是英雄，要是她還留在英國，想要隨心所欲，也許都不太可能。