2020年底「8強檔高分劇」推薦 快上串流補齊！

《后翼棄兵》拿下爛番茄100%超高分評價。（取材自IMDb）

除了Netflix 暴紅恐怖影集《鬼莊園》 （The Haunting of Bly Manor），其實2020年末還有多部值得馬上開追的歐美劇 ，這些劇集不論卡司或製作都有極高分的評價，以下精選串流8部精采片單，快來看看你有沒有錯過哪些好劇！

1.《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）

平台：Netflix｜季數：1｜首播：10月23日

敘述從孤兒院長大的西洋棋神童貝絲哈蒙希望成為世界西洋棋冠軍，但同時也和在奮力應付成癮、偏執、艱難的人際關係。由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）飾演的「貝絲」性格古怪卻美艷迷人，《后翼棄兵》更拿下爛番茄100%超高分評價。

《異星災變》劇情描述地球在一場大戰中被摧毀之後，兩名機器人在克卜勒22b星球上扶養人類之子。（取材自IMDb）

2.《異星災變》（Raised by Wolves）

平台：HBO GO｜季數：1｜首播：9月3日

劇情描述地球在一場大戰中被摧毀之後，兩名機器人在克卜勒22b星球上扶養人類之子。

當人類不斷開拓的殖民地因宗教信仰差異開始分裂，機器人意識到掌控人類的信仰是件危險且困難的任務。

《王冠》第四季劇中飾演黛安娜王妃的演員艾瑪可林憑藉神似黛妃本人的美貌、仿真造型與妝容，成功獲得關注。（取材自IMDb）

3.《王冠》第四季（The Crown）

平台：Netflix｜季數：4｜首播：11月15日

《王冠》是一部英美合作拍攝的傳記歷史電視影集，講述現任英國女王伊莉莎白二世統治初期的傳記故事。第四季聚焦於查爾斯與黛安娜的婚姻，劇中飾演黛安娜王妃的演員艾瑪可林（Emma Corrin）憑藉神似黛妃本人的美貌、仿真造型與妝容，而成功獲得關注。

《還原人生》由妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）超強卡司合作。（取材自IMDb）

4.《還原人生》（The Undoing）

平台：HBO GO｜季數：1｜首播：10月25日

《還原人生》講述格蕾絲弗雷澤是位事業成功的諮商心理師，擁有忠實的丈夫和在紐約 精英私立學校唸書的兒子。第一本書出版之前的幾周，各種突發狀況向她襲來：暴力謀殺案、失蹤的丈夫以及她未曾了解的可怕事件。由妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）超強卡司合作。

《靈魂伴侶》每集都是獨立故事，旨在探索浪漫愛情的本質與前衛科學之間的交錯。（取材自IMDb）

5.《靈魂伴侶》（Soulmates）

平台：AMC｜季數：1｜首播：10月5日

《靈魂伴侶》每集都是獨立故事，旨在探索浪漫愛情的本質與前衛科學之間的交錯。描述15年後的世界，科學發現了一種方式能幫你找到與你最契合的「靈魂伴侶」，所有人不再汲汲營營的尋找愛情，而是透過「基因」配對，鎖定自己的夢中情人。

劇情講述酗酒成性的空服員凱西，醉後發生的懸疑命案事件。（取材自IMDb）

6.《謎飛空姐》（The Flight Attendant）

平台：HBO GO｜季數：1｜首播：11月26日

劇情講述一名酗酒成性的空服員凱西，醉後在泰國曼谷的一家酒店房間中醒來，發現一具男屍倒在床邊。由於過度害怕，她沒有報警，假裝沒有事情發生，繼續執行飛行任務，並對同事和聯邦調查局探員撒謊。她完全記不起當夜發生了什麼，並開始懷疑是自己殺了他。

《黑袍糾察隊》被譽為「史上最黑暗、最血腥英雄影集」。（取材自IMDb）

7.《黑袍糾察隊》第二季（The Boys）

平台：Amazon｜季數：2｜首播：9月4日

講述一群被旁人稱爲「The Boys」的義警，他們專門對付因爲自身能力而腐敗﹑黑化的超級英雄。劇中的「超級英雄」是一群驕傲自負、殘酷冷血的超能力者，真正的英雄則是在黑暗角落伺機將這個秘密揭發的「復仇者」。《黑袍糾察隊》被譽為「史上最黑暗、最血腥英雄影集」。

史上最長壽的醫療影集《實習醫生》，將在第17季中刻畫「新冠肺炎」期間醫院裡各種亂象。（取材自IMDb）

8.《實習醫生》第17季（Grey's Anatomy）

平台：ABC｜季數：17｜首播：11月12日

史上最長壽的醫療影集《實習醫生》，將在第17季中刻畫「新冠肺炎」期間醫院裡各種亂象。新季一開始便描述新冠病毒開始爆發的一個半月後。新冠大流行不僅只有「死亡和絕望」，醫護人員除了苦中作樂之外，還得面對那些不敢進醫院治療和許多被迫延後開刀的病例，無刀可開的護士與醫生們迫於無奈必須休假等故事。