2020年底「8強檔高分劇」推薦 快上串流補齊！
除了Netflix暴紅恐怖影集《鬼莊園》 （The Haunting of Bly Manor），其實2020年末還有多部值得馬上開追的歐美劇，這些劇集不論卡司或製作都有極高分的評價，以下精選串流8部精采片單，快來看看你有沒有錯過哪些好劇！
1.《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）
平台：Netflix｜季數：1｜首播：10月23日
敘述從孤兒院長大的西洋棋神童貝絲哈蒙希望成為世界西洋棋冠軍，但同時也和在奮力應付成癮、偏執、艱難的人際關係。由安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）飾演的「貝絲」性格古怪卻美艷迷人，《后翼棄兵》更拿下爛番茄100%超高分評價。
2.《異星災變》（Raised by Wolves）
平台：HBO GO｜季數：1｜首播：9月3日
劇情描述地球在一場大戰中被摧毀之後，兩名機器人在克卜勒22b星球上扶養人類之子。
當人類不斷開拓的殖民地因宗教信仰差異開始分裂，機器人意識到掌控人類的信仰是件危險且困難的任務。
3.《王冠》第四季（The Crown）
平台：Netflix｜季數：4｜首播：11月15日
《王冠》是一部英美合作拍攝的傳記歷史電視影集，講述現任英國女王伊莉莎白二世統治初期的傳記故事。第四季聚焦於查爾斯與黛安娜的婚姻，劇中飾演黛安娜王妃的演員艾瑪可林（Emma Corrin）憑藉神似黛妃本人的美貌、仿真造型與妝容，而成功獲得關注。
4.《還原人生》（The Undoing）
平台：HBO GO｜季數：1｜首播：10月25日
《還原人生》講述格蕾絲弗雷澤是位事業成功的諮商心理師，擁有忠實的丈夫和在紐約精英私立學校唸書的兒子。第一本書出版之前的幾周，各種突發狀況向她襲來：暴力謀殺案、失蹤的丈夫以及她未曾了解的可怕事件。由妮可基嫚（Nicole Kidman）、休葛蘭（Hugh Grant）超強卡司合作。
5.《靈魂伴侶》（Soulmates）
平台：AMC｜季數：1｜首播：10月5日
《靈魂伴侶》每集都是獨立故事，旨在探索浪漫愛情的本質與前衛科學之間的交錯。描述15年後的世界，科學發現了一種方式能幫你找到與你最契合的「靈魂伴侶」，所有人不再汲汲營營的尋找愛情，而是透過「基因」配對，鎖定自己的夢中情人。
6.《謎飛空姐》（The Flight Attendant）
平台：HBO GO｜季數：1｜首播：11月26日
劇情講述一名酗酒成性的空服員凱西，醉後在泰國曼谷的一家酒店房間中醒來，發現一具男屍倒在床邊。由於過度害怕，她沒有報警，假裝沒有事情發生，繼續執行飛行任務，並對同事和聯邦調查局探員撒謊。她完全記不起當夜發生了什麼，並開始懷疑是自己殺了他。
7.《黑袍糾察隊》第二季（The Boys）
平台：Amazon｜季數：2｜首播：9月4日
講述一群被旁人稱爲「The Boys」的義警，他們專門對付因爲自身能力而腐敗﹑黑化的超級英雄。劇中的「超級英雄」是一群驕傲自負、殘酷冷血的超能力者，真正的英雄則是在黑暗角落伺機將這個秘密揭發的「復仇者」。《黑袍糾察隊》被譽為「史上最黑暗、最血腥英雄影集」。
8.《實習醫生》第17季（Grey's Anatomy）
平台：ABC｜季數：17｜首播：11月12日
史上最長壽的醫療影集《實習醫生》，將在第17季中刻畫「新冠肺炎」期間醫院裡各種亂象。新季一開始便描述新冠病毒開始爆發的一個半月後。新冠大流行不僅只有「死亡和絕望」，醫護人員除了苦中作樂之外，還得面對那些不敢進醫院治療和許多被迫延後開刀的病例，無刀可開的護士與醫生們迫於無奈必須休假等故事。
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