營造駭人氛圍…影集「鬼莊園」以真愛打動你

邁爾斯在片中似乎被昆特的靈魂附體。 (取材自IMDb)

《鬼莊園》框架改編自亨利詹姆斯的中篇小說《碧廬冤孽》。 (取材自IMDb)

網飛(Netflix)推出的影集《鬼莊園》(The Haunting of Bly Manor)框架改編自亨利詹姆斯(Henry James)的中篇小說 《碧廬冤孽》(The Turn of the Screw),由《鬼入侵》(The Haunting of Hill House)劇集團隊領銜的龐大編劇、導演群,顯然將他們對恐怖文學和恐怖片的知識及感受都融進這部製作精良的影像故事,他們不是在刻意拋梗,以刺激此類作品愛好者的觀影趣味,而是為一塊錦緞織入各色珠寶,豐富文本的肌理。

來源:Netflix

鬼莊園的恐怖情節發生在老宅裡。 (取材自IMDb)

老宅開場 借鑑恐怖經典

故事從一棟老宅的婚宴聚會開始,一位21世紀的優雅中年女人講述布萊莊園的鬼故事,這也是原著套了一層「元小說」(又稱後設小說)虛構意味的開場。故事回到了1980年代,家庭教師兼保姆丹妮去鄉村老宅做夫人貼身女僕,卻被告知這個職位的前任已死。

歌德故事在歐洲文本裡,往往發生在城堡,比如我們熟悉的《德古拉》(Dracula),而美國 人則讓恐怖情節發生在老宅裡。觀眾熟悉改編自史蒂芬金(Stephen King)的《鬼店》(The Shining),導演們意思明確地用花牆紙、樹木修剪齊整的庭院之類的布景、兄妹並排站的畫面、酗酒伯父的辦公室構圖等等撩撥聯想,激發恐懼。《鬼莊園》中,心裡住著魔鬼、有雙重人格的酗酒伯父,像《鬼店》裡的傑克。裝有雜物的閣樓,隱藏玄機的娃娃屋,可怕童謠,讓我們想起更近的恐怖片,比如溫子仁的《厲陰宅》(The Conjuring)、《陰兒房》(Insidious)、《歡迎光臨死亡小鎮》(Dead Silence)等等。

八歲的芙蘿拉也是推進故事的重要角色之一。 (取材自IMDb)

本劇也明確借鑑希區考克(Hitchcock)的《蝴蝶夢》(Rebecca)。死去的前任女教師叫麗貝卡(Rebecca)傑塞爾,那就是《蝴蝶夢》的小說和電影的本名。

原著故事 呈現多種解讀

碧廬冤孽》是亨利詹姆斯所有著作裡改編為影視劇次數最多的小說。詹姆斯擅長的心理分析、意識流動,尤其是對女性細膩感受的描摹,很適合討論複雜人性、人在社會中的處境、女性意識覺醒等話題的文藝片。

《碧廬冤孽》主體是一位家庭女教師——也就是《鬼莊園》裡的丹妮,原著裡她是無名氏——以第一人稱敘事講述的書面獨白,這種文體,適合大肆描繪主角內心的波瀾,盡力製造激發出這些心理活動的老宅氛圍。詹姆斯吊胃口的功夫可謂一絕,自然吸引人們做懸疑、驚悚、恐怖這些類型片。

原著故事如下:性情本就容易激動又是牧師女兒的家庭教師,看到死去的前男僕彼得昆特和麗貝卡傑塞爾的幽靈,認定這一對生前的情人是要來傷害她手中的兩個孩子,八歲的芙蘿拉和十歲的邁爾斯。渴望掌控局面的女教師最終被這兩個幽靈逼到瀕臨崩潰,而她懷中的邁爾斯「小小的、流離失所的心臟,已然停止了跳動。」

邁爾斯是怎麼猝死的?全宅只有女教師一人明確表示看到那兩個幽靈,到底是真的有鬼,還是她長期的個性壓抑在各種外部刺激下誘發她精神失常,產生了幻覺?詹姆斯的本意是什麼?或者,他是不是刻意寫得模糊含混,把幾重解讀的權利留給讀者?對文本多重解讀的可能性,應該是這個故事受影視改編者青睞的最大原因。

主角身分 美國人到歐洲

原著裡丹妮並非美國人,但本劇編導顯然熟知亨利詹姆斯反覆書寫的典型主題,即天真的美國人來到世故的歐洲會遭遇何等「文化震撼」(culture shock)。這本來是詹姆斯這一由美國來歐洲最終入英國 國籍的個體的處境,如今成為團隊和觀眾最易切入的視點。

美國少女丹妮(右)在布萊莊園連如何泡奶茶都要從頭學起,幾位僕人頻頻打趣她的美國人身分。 (取材自IMDb)

美國少女丹妮在布萊莊園連如何泡奶茶都要從頭學起,幾位僕人頻頻打趣她的美國人身分,連她照顧的小朋友都笑她把濕透的外褲說成「pants」,這個詞在英國是「襯褲或短褲」。丹妮不知分寸感的魯莽,既是她勇敢特質的另一面,也是英國人一時難以適應的美式風格。

女管家格羅斯夫人容易晃神,編導賦予晃神是幽靈在「死亡的睡眠」中做夢。 (取材自IMDb)

管家晃神 昭示幽靈作夢

女管家格羅斯夫人特別容易恍神,這本是原著女主角的特質,但編導賦予這個恍神新的意思。格羅斯不停徘徊在相同的場景,尤其是她初遇廚師歐文的人生至美瞬間,還有歐文請她一起去巴黎生活的篝火暖夜。觀眾才明白這可能是一個幽靈在「死亡的睡眠」中做夢。

這個夢是豐富的,比如把昆特和麗貝卡的虐戀關係這種劇情呈現在我們面前,比如我們第一次知曉這個故事空間裡死後靈魂的去向,他們會一次次回到在此地的人生最溫暖有愛的時刻,來解決死後的夢中依然使他們痛苦的問題,這很符合人處理傷痛的防禦機制——撤回到愛的環境、修復自我,做出正確的抉擇。再比如,歐文的善意邀約,在格羅斯的潛意識中也可能有拉她踏出舒適區的侵略感,自我意識空間的快速流動、跳躍貼合現實。

湖中女妖 被拋棄成怨靈

這個故事裡的鬼魂是可以附體的。寄宿學校的老師請學生比較《聖經》三篇福音書裡9耶穌把惡鬼趕到豬身上去這個故事的差別,邁爾斯反常的回應,暗示他可能會或已經被昆特的靈魂附體。本片的惡靈之源,殺人的湖中女妖 ,是明確拒絕耶穌的狂躁、空虛、寂寞、虛榮的死靈薇奧拉。在美國人不可放棄的《聖經》的框架下,這個靈異故事能被他們接受。

「湖中女人」這位無臉女鬼,殺害不同的居住者只為了保護家園。 (取材自IMDb)

本劇用第八集講述了水妖的來歷,套用了詹姆斯的另一短篇《舊衣的浪漫》(the romance of certain old clothes),實際上,整部劇可能穿插了詹姆斯九到十個短篇故事,觀眾讀詹姆斯的作品越多,樂趣越大。《鬼莊園》的核心,也就是「湖中女人」這位無臉女鬼,她的本名為薇奧拉,是幾世紀前莊園的女主人,但後來她不幸病死並被拋棄,強大的憤怒以及執著,使她成了莊園裡的怨靈,殺害不同的居住者只為了保護家園,但她也只能鎖在她眷戀的布萊莊園,所有此地被殺死的人,也被她的詛咒鎖在此地。她是分不清愛與占有之差的極端典型,反照了把所有劇情穿成一體的主題——何為真愛。

瘋狂之戀 因控制慾引起

布萊莊園的故事從引自電影《無辜的人》( The Innocents)的歌曲「O,Willow Waly」開始,這首講述愛情生離死別的柳樹歌,預示片中所有愛侶都將走向這一結局,猜測麗貝卡的死,是昆特對麗貝卡控制欲極強的瘋狂之戀造成。有第五集的鋪墊,我們已能進一步了解他們的性格和行事動機。

麗貝卡是高材生,為了打通進入法律界的關係才委屈做家庭教師,她的家庭從未支持她,她的靈魂只能一次次回到昆特偷女主人皮草給她穿的甜蜜瞬間,他雖言行暴力、喜怒無常,卻第一次肯定她的價值,可惜他也能隨時否定她,以此來控制局面。麗貝卡雖痛苦,卻被猛烈的反覆拉伸關係刺激出活力。

可以猜測麗貝卡的死,一定是昆特控制欲極強的瘋狂之戀造成的。 (取材自IMDb)

昆特的性格在原著裡是模糊的,在同性戀已破除禁忌、不成邪惡的美國,此劇沒有側重他與邁爾斯之間隱約的特殊關係,而是重新塑造一個殘暴、性感、英俊又可憐的人物。他父親是戀童癖,且在母親的長期縱容下傷害過他,他沒有父愛與母愛,精神和物質都匱乏,只能成長為不停索取和占有,貪戀並偷竊不屬於他的物質,隨時自保和逃跑的男人。

故事結尾 詮釋真愛模樣

這個時代,詹姆斯本人遮掩的同性戀心結已可見光明。但他的糾結,化成丹妮的故事。丹妮隨身跟著他人看不到的一個鬼魂,尤其是她對女園丁傑米眼中含愛,鬼就會出現。

這是她出櫃退婚時意外身亡的未婚夫,她勇敢接受自己的性向,牽手傑米之後,鬼魂就消失或者不再影響她的生活了。

丹妮後來看到自己體內的水妖薇奧拉,也可以作為抑鬱症的隱喻,但她的選擇與薇奧拉、昆特全然不同,丹妮決定在湖泊自殺,她成了新的「湖中女人」。她願以自我犧牲來換愛人的平安。

結尾套上婚禮聚會聽故事的開頭,故事裡的愛情忽然充滿感人肺腑的力量。

丹妮(右)隨身跟著他人看不到的一個鬼魂,是她出櫃退婚時意外身亡的未婚夫。 (取材自IMDb)

觀眾從恐怖、疑惑、燒腦的情緒裡走出,竟接受了一場愛的教育。

無論是莊園裡的廚師歐文對管家格羅斯深沉、平靜、寬厚的愛,格羅斯對歐文信任、接受、珍惜的愛,還是丹妮對傑米捨身忘我的愛,傑米對丹妮「過一天算一天」且生死相伴的愛,甚至女主人為孩子放棄私情,伯父幡然悔悟去救孩子,都是真愛。

(取材自北京青年報)