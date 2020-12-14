我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1.2萬劑新冠疫苗本周抵金山灣區 誰先接種受關注

喬州高院駁回上訴 川普陣營最後一搏挫敗

女演員卡洛薩頓、鄉村歌手查理普萊德 染疫辭世

娛樂新聞組／綜合報導
美國非裔鄉村歌手查理普萊德12日因新冠肺炎併發症過世，享壽86歲。（取材自臉書）
美國非裔鄉村歌手查理普萊德12日因新冠肺炎併發症過世，享壽86歲。（取材自臉書）

新冠疫情飆升，美國演藝圈又傳憾事，曾出演過「猩球崛起」（Dawn of the Planet of the Apes ）等片的女演員卡洛薩頓（Carol Sutton），及非裔鄉村歌手查理普萊德（Charley Pride），近日都因新冠肺炎併發症辭世，分別享壽76歲及86歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國路易斯安那州紐奧良市市長肯崔（LaToya Cantrell），證實卡洛薩頓辭世。肯崔盛讚卡洛薩頓「是紐奧良劇場皇后，數十年來讓這座城市的舞台蓬蓽生輝」。

出生在紐奧良的卡洛薩頓作品繁多，包括「猩球崛起：黎明的進擊」（Dawn of the Planet of the Apes ）、「鋼木蘭」（Steel Magnolias）、「雷之心靈傳奇」（Ray）、「擁抱豔陽天」（Monster's Ball）、「糖廠女王」（Queen Sugar）、「逃出絕命村」（Lovecraft Country）等等。

此外，非裔鄉村歌手查理普萊德的官網，也公布查理普萊德在德州達拉斯過世的消息。查理普萊德的冠軍單曲包括Kiss an Angel Good Mornin等。

路透報導，查理普萊德雖非首位對鄉村樂做出重要貢獻的非裔藝人，卻是一位先驅，在分裂和仇恨的年代中嶄露頭角。據他官網指出，1967至1987年間，查理普萊德有52支單曲攻上鄉村十大金曲榜、榮獲葛萊美獎肯定，更是RCA唱片（RCA Records）最暢銷的鄉村歌手。

曾出演過「猩球崛起」等片的女演員卡洛薩頓，11日因新冠肺炎併發症辭世，享壽76歲...
曾出演過「猩球崛起」等片的女演員卡洛薩頓，11日因新冠肺炎併發症辭世，享壽76歲。（美聯社）

美國 非裔 併發症

上一則

馬克華柏格澳洲頂級隔離 2周花40萬元

下一則

「神鵰俠侶」假戲真做 李若彤自爆愛上「過兒」古天樂

延伸閱讀

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3983人染疫

1張圖／紐約州確診破77萬 紐約市新增3983人染疫
染疫4周後 史瓦帝尼總理戴安柏過世 享年52歲

染疫4周後 史瓦帝尼總理戴安柏過世 享年52歲
因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃

因員工染疫關門？ 德昌肉食：年度大清掃
南韓導演金基德染疫病逝 享年59歲

南韓導演金基德染疫病逝 享年59歲

熱門新聞

劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43
熊黛林與郭可頌在2016年結婚。圖／摘自IG

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

2020-12-13 15:57
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

2020-12-09 02:26

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟

刊文要拜登夫人去掉博士頭銜 華爾街日報挨轟
大方送！川普把平安夜定為聯邦假日

大方送！川普把平安夜定為聯邦假日
流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

流感或新冠？有這兩項症狀極可能是新冠

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛

熊黛林自爆倒追億萬富豪 首曝交往秘辛
川普擋不了 選舉人團明投票

川普擋不了 選舉人團明投票