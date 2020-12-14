女演員卡洛薩頓、鄉村歌手查理普萊德 染疫辭世

美國非裔鄉村歌手查理普萊德12日因新冠肺炎併發症過世，享壽86歲。（取材自臉書）

新冠疫情飆升，美國 演藝圈又傳憾事，曾出演過「猩球崛起」（Dawn of the Planet of the Apes ）等片的女演員卡洛薩頓（Carol Sutton），及非裔 鄉村歌手查理普萊德（Charley Pride），近日都因新冠肺炎併發症 辭世，分別享壽76歲及86歲。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美國路易斯安那州紐奧良市市長肯崔（LaToya Cantrell），證實卡洛薩頓辭世。肯崔盛讚卡洛薩頓「是紐奧良劇場皇后，數十年來讓這座城市的舞台蓬蓽生輝」。

出生在紐奧良的卡洛薩頓作品繁多，包括「猩球崛起：黎明的進擊」（Dawn of the Planet of the Apes ）、「鋼木蘭」（Steel Magnolias）、「雷之心靈傳奇」（Ray）、「擁抱豔陽天」（Monster's Ball）、「糖廠女王」（Queen Sugar）、「逃出絕命村」（Lovecraft Country）等等。

此外，非裔鄉村歌手查理普萊德的官網，也公布查理普萊德在德州達拉斯過世的消息。查理普萊德的冠軍單曲包括Kiss an Angel Good Mornin等。

路透報導，查理普萊德雖非首位對鄉村樂做出重要貢獻的非裔藝人，卻是一位先驅，在分裂和仇恨的年代中嶄露頭角。據他官網指出，1967至1987年間，查理普萊德有52支單曲攻上鄉村十大金曲榜、榮獲葛萊美獎肯定，更是RCA唱片（RCA Records）最暢銷的鄉村歌手。