女演員卡洛薩頓、鄉村歌手查理普萊德 染疫辭世

新冠疫情飆升,美國 演藝圈又傳憾事,曾出演過「猩球崛起」(Dawn of the Planet of the Apes )等片的女演員卡洛薩頓(Carol Sutton),及非裔 鄉村歌手查理普萊德(Charley Pride),近日都因新冠肺炎併發症 辭世,分別享壽76歲及86歲。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,美國路易斯安那州紐奧良市市長肯崔(LaToya Cantrell),證實卡洛薩頓辭世。肯崔盛讚卡洛薩頓「是紐奧良劇場皇后,數十年來讓這座城市的舞台蓬蓽生輝」。

出生在紐奧良的卡洛薩頓作品繁多,包括「猩球崛起:黎明的進擊」(Dawn of the Planet of the Apes )、「鋼木蘭」(Steel Magnolias)、「雷之心靈傳奇」(Ray)、「擁抱豔陽天」(Monster's Ball)、「糖廠女王」(Queen Sugar)、「逃出絕命村」(Lovecraft Country)等等。

此外,非裔鄉村歌手查理普萊德的官網,也公布查理普萊德在德州達拉斯過世的消息。查理普萊德的冠軍單曲包括Kiss an Angel Good Mornin等。

路透報導,查理普萊德雖非首位對鄉村樂做出重要貢獻的非裔藝人,卻是一位先驅,在分裂和仇恨的年代中嶄露頭角。據他官網指出,1967至1987年間,查理普萊德有52支單曲攻上鄉村十大金曲榜、榮獲葛萊美獎肯定,更是RCA唱片(RCA Records)最暢銷的鄉村歌手。