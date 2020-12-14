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漫威新當家難產 雷神索爾暫扛大梁

記者蘇詠智／綜合報導
雷神索爾是「復仇者聯盟」元老中，唯一仍受漫威重用者。（取材自IMDb）
雷神索爾是「復仇者聯盟」元老中，唯一仍受漫威重用者。（取材自IMDb）

漫威未來新片計畫公布後，外界分析脈絡，還看不出「復仇者聯盟」（The Avengers）將如何重組，或是由誰領軍。雖然之前推論「黑豹」（Black Panther）、「驚奇隊長」（Captain Marvel）與「蜘蛛人」（Spider-Man）都有可能是新階段的當家，卻各自有難以接掌「一哥」的因素，倒是「雷神索爾4」（Thor：Love and Thunder）被形容成「有如『復仇者聯盟5』一般陣容堅強」，暫時先扛起大梁。

過去12年的漫威電影宇宙由鋼鐵人、美國隊長成為故事主軸，其他英雄人物雖各有功能，都未喧賓奪主。在「終局之戰」（Avengers: Endgame）後，漫威又要再花好幾年時間，發展下一個大故事，卻還沒宣告由誰當重心，北美票房賣破7億的「黑豹」本來呼聲極高，由於男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）英年早逝，續集都被迫要將重點轉移到其他角色上，恐無法順利上位成為眾英雄的領袖。

全美票房達4億的「驚奇隊長」本來也是選項，然而女主角布麗拉森（Brie Larson）挺女權的各種宣言，激怒不少男性觀眾，在粉絲間有兩極化評價，漫威不敢冒險。在漫威英雄中最受美國民眾歡迎的蜘蛛人，演員年紀輕、角色又具親和力，原是絕佳的選擇，可惜目前拍攝權仍在索尼手上，漫威只能不斷協商合作續約，不能收回盡情使用。

在此情形下，之前被視為「三巨頭」之一的雷神索爾，很自然被賦予更重要的任務，扮演索爾的克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）英挺帥氣，受到老美喜愛，和他一樣都是元老「復仇者聯盟」成員的「浩克」馬克魯法洛（Mark Ruffalo）與「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner），都被下放到漫威在Disney+的影集裡，使得目前大銀幕上，暫時以他最受重用。

「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼(中)去世，打亂漫威原本布局。（取材自IMDb）
「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼(中)去世，打亂漫威原本布局。（取材自IMDb）
蜘蛛人的人氣超高，但漫威受限拍攝權無法盡情使用。（取材自IMDb）
蜘蛛人的人氣超高，但漫威受限拍攝權無法盡情使用。（取材自IMDb）

漫威 復仇者聯盟 美國

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