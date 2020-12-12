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致敬經典！ 漫威「黑豹2」不換人演帝查拉

記者蘇詠智／綜合報導
查德威克鮑斯曼去世，在「黑豹」中所扮演的帝查拉在續集裡不會由其他演員頂替演出。(取材自IMDb)
查德威克鮑斯曼去世，在「黑豹」中所扮演的帝查拉在續集裡不會由其他演員頂替演出。(取材自IMDb)

漫威英雄大片「黑豹」男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman）8月因結腸癌去世，還未開拍的續集將如何應對，成為各方矚目焦點。迪士尼集團宣布，為了紀念查德威克，「黑豹2」（Black Panther）將不換人扮演帝查拉，整部片的焦點會轉為挖掘瓦干達王國更多的秘密，以及首集中其他角色的更深入剖析，預計2022年的7月8日上映。

「黑豹2」的方向，與外界之前的推論大致相同，由於漫威早先已有高層表示不會數位製作查德威克的影像，讓他的虛擬替身接棒演出帝查拉，因此勢必由其他人填補他的位置，所幸「黑豹」中已登場的其餘配角，各個特色鮮明，都有值得再挖掘的價值，應該不太缺乏素材。首集編導雷恩庫格勒（Ryan Coogler）將再度掌舵，明年7月就會正式開拍。

查德威克一連演出「美國隊長3：英雄內戰」（Captain America: Civil War）、「黑豹」、「復仇者聯盟」（ The Avengers）系列，早已演活了「黑豹」帝查拉不怒自威的王者風範；漫威影業表示，查德威克的演出實在太為經典，「也遠遠超越了漫威以往在各種媒介上所推出過的所有版本。」為向他所飾演的帝查拉一角致敬，漫威影業將不會為帝查拉重新選角。

漫威 美國 迪士尼

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