喬治克隆尼快速剷肉11公斤 險送命

喬治克隆尼為Netflix原創電影「永夜漂流」快速減重，一度傳出有生命危險。（美聯社）

好萊塢巨星喬治克隆尼 （George Clooney）減肥25磅（約11公斤）演出Netflix原創電影 「永夜漂流」（The Midnight Sky），沒想到拍攝前4天胃痛急送醫，一度傳出有生命危險，醫生初步判斷是胰腺炎，花了好幾天治療才康復。

鏡報報導，喬治克隆尼在「永夜漂流」飾演罹癌的老年天文學家，為了符合角色形象，他必須揮別型男外型，配合檔期強迫快速減掉25磅，加上他是自導自演，更加耗損精氣神，因此快60歲的他，就這樣病倒了。

「我太想努力減肥了，可能因此沒有照顧好自己。」但他說減肥病倒不是最受不了的部分，而是他要甩肉同時，還要留「很醜的大鬍子」，家裡的女士們對此不太愉悅，太太跟女兒因為鬍子遮住他的帥臉而感到不滿，但他兒子倒是樂壞了。

喬治克隆尼說，兒子喜歡大鬍子的理由，是因為他能把小東西偷偷藏在爸爸的鬍子裡，表示直到他出門工作到一半才發現，「嗯我鬍子裡有冰棒木棍」。

「永夜漂流」描述歷經毀滅災難後的地球，幸運躲過一劫的喬治克隆尼，為了與正在太空 中迷失方向的費莉絲蒂瓊斯 （Felicity Jones）聯繫，決定挺進環境更加惡劣的暴風雪 凍原裡，冒死拯救由外太空返航、最後倖存的人類。