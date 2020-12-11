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「神力女超人」動作戲太猛 蓋兒苦喊「還沒恢復過來」

記者陳建嘉╱綜合報導
蓋兒加朵在「神力女超人1984」挑戰極高難度的動作戲。(圖：華納兄弟提供)
蓋兒加朵在「神力女超人1984」挑戰極高難度的動作戲。(圖：華納兄弟提供)

年度大片「神力女超人1984」(Wonder Woman 1984)舉行洛杉磯連線記者會，女主角蓋兒加朵(Gal Gadot)與導演派蒂潔金斯(Patty Jenkins)、「豹女」克莉絲汀薇格(Kristen Wiig)共同接受媒體訪問。電影帶觀眾回歸80年代，提到1984年，派蒂笑答：「我享受當時的無拘無束，好像所有好運都不會結束。」蓋兒則妙答：「我才剛出生。」笑翻全場。

提到80年代復古、華麗的風格，派蒂還表示：「社會發展蓬勃，有種天真的氣息。」克莉絲汀當時才9歲，「我最懷念80年代大家不是只顧著看手機，當時大家都樂於出門與朋友見面，我也常和朋友在商場瞎混」。

續集動作戲比上一集難度更高，蓋兒加朵這回穿上華麗又厚重的黃金戰甲，與「豹女」展開多場激烈打鬥，過程可不輕鬆，蓋兒苦笑說：「非常的累，不僅要發揮演技，體能消耗也非常多，我其實到現在還沒完全恢復。」

導演派蒂提到片中最難的一段戲，就是結尾高潮打鬥，因為考量到複雜的燈光、攝影運鏡，「豹女」又穿著假肢、場景又有水，非常困難，這段戲拍了快一個月。

克莉絲汀薇格也提到自己的角色「豹女」芭芭拉，「電影開頭芭芭拉很孤單，到後來她的轉變不只是造型上，連走路方式、體態都完全不同，同時又必須保留一點芭芭拉的性格，我覺得那是困難的部分。

導演 電影 洛杉磯

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