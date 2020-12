強尼戴普想開除前妻安珀 又被指與裘莉有染

強尼戴普和前妻安珀赫德的官司大戰,意外牽扯出安潔莉娜裘莉的劈腿疑雲。(路透)

「神鬼奇航」系列男星強尼戴普(Johnny Depp)被媒體爆料,因為止不住復仇的渴望,才會從票房巨星淪為票房「毒藥」,也揭露戴普還真曾打算利用私人關係,把前妻安珀赫德(Amber Heard)踢出DC超級英雄電影 「水行俠」(Aquaman)。

好萊塢報導者指出,報導指戴普的姊姊、製片人戴姆布洛斯基(Christi Dembrowski)當時和製作「水行俠」的華納兄弟影業(WB)簽有合約、也相當有影響力。戴普向她發出訊息,「我要她(赫德)在WB電影被換掉。」戴普狀告太陽報毀謗時,這條訊息也被挖出來,他則承認「WB電影」就是指「水行俠」。

另外,從法庭要求強尼提交的文件顯示,他分別與合作過「神鬼奇航」的綺拉奈特莉(Keira Knightley)、「大犯罪家」(The Clan)瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillar),以及安潔莉娜裘莉 (Angelina Jolie)有過親密關係。

其中最矚目的首推安潔莉娜裘莉,兩人合作的時間大約是2010年前後,其時安潔莉娜仍跟男星布萊德彼特(Brad Pitt)在一起,所以她到底是否曾出軌成為熱話。

戴普與赫德2015年結婚、2017年離婚,隨後雙雙陷入一場混亂的官司大戰。戴普打輸指控太陽報毀謗的官司後,被華納兄弟影業高層要求自行從「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列求去,他的粉絲則發起網路連署,要求華納兄弟影業比照辦理,將赫德踢出「水行俠2」,連署人數至10日已超過172萬。

面對戴普粉絲反彈,赫德對於自己回到「水行俠2」倒是老神在在,日前受訪還稱「社群媒體 那些收錢的造謠者與活動分子無法影響(選角決定),他們在現實毫無基礎。