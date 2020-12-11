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強尼戴普想開除前妻安珀 又被指與裘莉有染

娛樂新聞組╱綜合報導
強尼戴普和前妻安珀赫德的官司大戰，意外牽扯出安潔莉娜裘莉的劈腿疑雲。（路透）
強尼戴普和前妻安珀赫德的官司大戰，意外牽扯出安潔莉娜裘莉的劈腿疑雲。（路透）

「神鬼奇航」系列男星強尼戴普（Johnny Depp）被媒體爆料，因為止不住復仇的渴望，才會從票房巨星淪為票房「毒藥」，也揭露戴普還真曾打算利用私人關係，把前妻安珀赫德（Amber Heard）踢出DC超級英雄電影「水行俠」(Aquaman)。

好萊塢報導者指出，報導指戴普的姊姊、製片人戴姆布洛斯基（Christi Dembrowski）當時和製作「水行俠」的華納兄弟影業（WB）簽有合約、也相當有影響力。戴普向她發出訊息，「我要她（赫德）在WB電影被換掉。」戴普狀告太陽報毀謗時，這條訊息也被挖出來，他則承認「WB電影」就是指「水行俠」。

另外，從法庭要求強尼提交的文件顯示，他分別與合作過「神鬼奇航」的綺拉奈特莉（Keira Knightley）、「大犯罪家」(The Clan)瑪莉詠柯蒂亞(Marion Cotillar)，以及安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）有過親密關係。

其中最矚目的首推安潔莉娜裘莉，兩人合作的時間大約是2010年前後，其時安潔莉娜仍跟男星布萊德彼特（Brad Pitt）在一起，所以她到底是否曾出軌成為熱話。

戴普與赫德2015年結婚、2017年離婚，隨後雙雙陷入一場混亂的官司大戰。戴普打輸指控太陽報毀謗的官司後，被華納兄弟影業高層要求自行從「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列求去，他的粉絲則發起網路連署，要求華納兄弟影業比照辦理，將赫德踢出「水行俠2」，連署人數至10日已超過172萬。

面對戴普粉絲反彈，赫德對於自己回到「水行俠2」倒是老神在在，日前受訪還稱「社群媒體那些收錢的造謠者與活動分子無法影響（選角決定），他們在現實毫無基礎。

安潔莉娜裘莉。（歐新社）
安潔莉娜裘莉。（歐新社）

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