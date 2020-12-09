我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美破1517萬確診 加州確診逾142萬

駐中大使 拜登擬提名布塔朱吉 曾讚「他讓我想起兒子」

推特「黑豹」死訊 今年最多人轉發

娛樂新聞組／綜合報導
43歲「黑豹」查德維克博斯曼病逝消息震驚全球。（路透）
43歲「黑豹」查德維克博斯曼病逝消息震驚全球。（路透）

社群媒體推特表示，漫威超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）43歲主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）過世的消息，是2020年全球最多人分享的推文，按讚次數為史上最多。

綜合媒體報導，推特日前公布2020年的數據，其中「黑豹」查德維克博斯曼8月28日因結腸癌病逝的信息，直到12月7日為止，轉發次數多達310萬，共16.5萬個留言，以及750萬個讚，並且是24小時之內吸讚最快及多的紀錄。緊隨其後是今年1月空難身亡的NBA傳奇球星布萊恩特（Kobe Bryant）。

推特亦公布全球最多信息提及的人物，分別是川普、拜登、被警察膝跪壓頸死亡的黑人男子弗洛伊德（George Floyd）、布萊恩特（Kobe Bryant）、歐巴馬、南韓防彈少年團（BTS）等；BTS則連續第四年成為推特最熱門的音樂人。

「黑豹」查德維克博斯曼病逝，享年43歲，消息一出震驚全球，在推特部分甚至打破紀錄，當天登上第一名熱搜，隔日並由推特官方認證，成為推特有史以來最受歡迎的紀錄，然則再破紀錄，這位溫柔且偉大的演員也不可能再度現身，讓不少網友無比不捨。

推特也發出聲明，指出查德維克的親屬所發布的貼文，確實為讚數最高的文章，目前已破600萬，超過300萬的網友留言悼念，紛紛為影史失去這位英雄而感到不捨，而這終究是所有人不願樂見的紀錄。

查德維克博斯曼曾多次演過黑人人權鬥士，並以非裔超級英雄「黑豹」聞名全球，他生前並未對外公開罹患大腸癌四年，獨自積極抗癌，但仍不幸逝世，包括漫威、DC等兩大陣營皆發文哀悼，希望他能夠安息。

推特 黑人 漫威

上一則

搶周慧敏男友？ 陳法蓉：從未當過小三

下一則

不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

延伸閱讀

影／紐約哈德遜河自2016年後再迎座頭鯨造訪

影／紐約哈德遜河自2016年後再迎座頭鯨造訪
COVID-19、黑人的命也是命 登推特2020熱門話題

COVID-19、黑人的命也是命 登推特2020熱門話題
NBA／詹姆斯vs.唐西奇 聖誕大戰精采可期

NBA／詹姆斯vs.唐西奇 聖誕大戰精采可期
NBA／遲到9個月…布萊恩、鄧肯明年5月入名人堂

NBA／遲到9個月…布萊恩、鄧肯明年5月入名人堂

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
14年沒使壞的梁朝偉，在新電影中再度扮演壞人。（取材自微博）

「色·戒」後睽違14年 梁朝偉再扮反派「人人都愛他」

2020-12-05 16:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利

英媒：威廉王子秘密抗癌中 禁止任何人告訴哈利
德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票

德州檢察長上訴最高法院 要求禁止4州選舉人投票
餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」

餐館初次約會 女模點2萬火鍋 男子逃單「不跑才傻」
600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案

600元現金支票 白宮促眾院納入紓困案
紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點

紐時：賄賂是中國疫苗產業的致命弱點