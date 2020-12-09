推特「黑豹」死訊 今年最多人轉發

43歲「黑豹」查德維克博斯曼病逝消息震驚全球。（路透）

社群媒體推特 表示，漫威 超級英雄電影「黑豹」（Black Panther）43歲主角查德維克博斯曼（Chadwick Boseman）過世的消息，是2020年全球最多人分享的推文，按讚次數為史上最多。

綜合媒體報導，推特日前公布2020年的數據，其中「黑豹」查德維克博斯曼8月28日因結腸癌病逝的信息，直到12月7日為止，轉發次數多達310萬，共16.5萬個留言，以及750萬個讚，並且是24小時之內吸讚最快及多的紀錄。緊隨其後是今年1月空難身亡的NBA傳奇球星布萊恩特（Kobe Bryant）。

推特亦公布全球最多信息提及的人物，分別是川普、拜登、被警察膝跪壓頸死亡的黑人 男子弗洛伊德（George Floyd）、布萊恩特（Kobe Bryant）、歐巴馬、南韓防彈少年團（BTS）等；BTS則連續第四年成為推特最熱門的音樂人。

「黑豹」查德維克博斯曼病逝，享年43歲，消息一出震驚全球，在推特部分甚至打破紀錄，當天登上第一名熱搜，隔日並由推特官方認證，成為推特有史以來最受歡迎的紀錄，然則再破紀錄，這位溫柔且偉大的演員也不可能再度現身，讓不少網友無比不捨。

推特也發出聲明，指出查德維克的親屬所發布的貼文，確實為讚數最高的文章，目前已破600萬，超過300萬的網友留言悼念，紛紛為影史失去這位英雄而感到不捨，而這終究是所有人不願樂見的紀錄。

查德維克博斯曼曾多次演過黑人人權鬥士，並以非裔超級英雄「黑豹」聞名全球，他生前並未對外公開罹患大腸癌四年，獨自積極抗癌，但仍不幸逝世，包括漫威、DC等兩大陣營皆發文哀悼，希望他能夠安息。