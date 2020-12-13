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「漢彌爾頓」音樂劇 串流一上架就狂賣

娛樂新聞組
錄影版《漢彌爾頓》創下熱烈的收視，為音樂劇轉串流開啟另一種可能性。（取材自IMDb）
錄影版《漢彌爾頓》創下熱烈的收視，為音樂劇轉串流開啟另一種可能性。（取材自IMDb）

劇場和電影院的關閉，讓百老匯音樂劇不得不走進串流小螢幕。百老匯知名音樂劇《漢彌爾頓》（Hamilton）被迪士尼以7500萬美金簽下錄影播放權後，原本計畫在電影院上映，因疫情影響告終，而迪士尼提議上架串流平台，遭到音樂劇製作人反對。但疫情遲未見趨緩，製作團隊只好勉強同意將音樂劇上架。

沒想到，雖然錄影版「漢彌爾頓」僅是將其舞台上的表演做畫面紀錄，而非翻拍成為實景電影，卻也創下熱烈的收視，為音樂劇轉串流開啟另一種可能性。

米蘭達為這部劇創作的第一首歌是關於漢彌爾頓的身世。（取材自IMDb）
米蘭達為這部劇創作的第一首歌是關於漢彌爾頓的身世。（取材自IMDb）

傳記故事 用嘻哈演繹 

為了將《漢彌爾頓》搬上舞台，編劇、作曲及主演林-曼努爾·米蘭達（Lin-Manuel Miranda）籌備了6年，讓來自不同國家、不同膚色的演員們通過嘻哈說唱的音樂形式講述幾位美國開國元勳的歷史。「當你看到黑人和棕色人種的表演者講述我們國家的起源時，它就有了不同的含義。」米蘭達說。

漢彌爾頓的頭像就印在10美元鈔票上。他在美國獨立戰爭期間，是喬治華盛頓（George Washington）的參謀長，也是美國第一任財政部長，《美國憲法》起草人和簽署人之一。《漢彌爾頓》就是講述這位開國元勳政治生涯的故事。

《漢彌爾頓》讓來自不同國家、不同膚色的演員們通過嘻哈說唱的音樂形式講述幾位美國開...
《漢彌爾頓》讓來自不同國家、不同膚色的演員們通過嘻哈說唱的音樂形式講述幾位美國開國元勳的歷史。（取材自IMDb）

米蘭達為這部劇創作的第一首歌是關於漢彌爾頓的身世，後來成為全劇的開場曲《亞歷山大·漢彌爾頓》，這首歌寫了一年時間。2015年1月，《漢彌爾頓》在著名的紐約公共劇院首演，票被一掃而空，並且加場的票也已售罄。首演半年之後，《漢彌爾頓》登上了百老匯舞台，依舊火爆、一票難求。

在Disney+上線的音樂劇《漢彌爾頓》是2016年6月在紐約百老彙的理查德羅傑...
在Disney+上線的音樂劇《漢彌爾頓》是2016年6月在紐約百老彙的理查德羅傑斯大劇院拍攝。 （取材自IMDb）

錄現場版 沉浸式拍攝 

此次在Disney+上線的音樂劇《漢彌爾頓》是2016年6月在紐約百老彙的理查德羅傑斯大劇院拍攝的，共拍攝3天，其中有2天拍攝日場和晚場兩場不同的演出，這也是初版卡司們的最後一次演出。

3天的現場拍攝時間中，其中的1天使用了多台攝像機，超過100個麥克風被用來錄製現場版，音樂劇裡有13首關鍵歌曲在演出過程中被拍攝，起重機和攝像機在表演者之間自由移動。

這種「沉浸式」的展現舞台藝術的拍攝方式，細微呈現演員服裝質感及布景設計；特寫鏡頭和靜止時刻強化了歌曲的親切感；靈活的攝影技術使劇中有爭議的「內閣之爭」高潮戲氣氛更加激烈；大量廣角鏡頭和俯拍鏡頭運用加重了事件的厚重感，例如結尾那場致命的決鬥，為渲染戲劇衝突，採用了最主觀的機位。

電影院 美國 百老匯

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