我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：美確診破1606萬例 德州破140萬例

加州首批疫苗32.7萬劑 醫護人員、安養長者優先打

全美「疫」起追電影 串流哪部熱門？

娛樂新聞組
《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》。（取材自IMDb）
《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》。（取材自IMDb）

《漢彌爾頓》（圖）奪下美國2020年最熱門的串流首輪電影。（取材自IMDb）
《漢彌爾頓》（圖）奪下美國2020年最熱門的串流首輪電影。（取材自IMDb）

新冠肺炎重創歐美影業，原定在戲院放映的新片愈來愈容易改在串流平台直接上架，雖然各平台對於收視數字守口如瓶，媒體Variety VIP公布研究機構調查結果：Disney+《漢彌爾頓》（Hamilton）是美國2020年最熱門的串流首輪電影，亞馬遜《芭樂特：哈薩克青年抱（錯）美國大腿之邁向強國必修課》（Borat Subsequent Moviefilm：Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan）緊追在後，真人版《花木蘭》（Mulan）僅第6名。

迪士尼砸2億美元拍攝的《花木蘭》，被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院...
迪士尼砸2億美元拍攝的《花木蘭》，被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院。（取材自IMDb）

花木蘭 排第6名

迪士尼砸2億美元拍攝的《花木蘭》，被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院，至今外界沒接到任何確切數字，雖然迪士尼CEO鮑伯查佩克（Bob Chapek）稱他很滿意《花木蘭》的表現，但各方推論Disney+訂戶還要另外再付近30美元才能欣賞《花木蘭》，恐讓不少人打消念頭，且皮克斯最新動畫《靈魂急轉彎》（Soul）在美直接上Disney+卻無需額外付費，被認為《花木蘭》應是不如預期，否則迪士尼不用改變做法。

皮克斯最新動畫《靈魂急轉彎》（Soul）在美直接上Disney+卻無需額外付費。...
皮克斯最新動畫《靈魂急轉彎》（Soul）在美直接上Disney+卻無需額外付費。（取材自IMDb）

不過Disney+訂戶衝破7000萬，《花木蘭》、《靈魂急轉彎》之類的首輪強片愈多絕對愈有幫助，鮑伯查佩克也透露未來更多迪士尼新片考慮循類似的推出模式。

漢彌爾頓 穩坐冠軍

超夯歌舞劇的演出錄影版《漢彌爾頓》為Disney+打贏漂亮一仗，戲本身透過勁歌熱舞來呈現美國開國元勳之一亞歷山大漢彌爾頓傳奇生平，堪稱近年來最叫好叫座的百老匯招牌大戲，雖然迪士尼僅是將其舞台上的表演做畫面紀錄，而非翻拍成為實景電影，卻也創熱烈的收視，毫無意外穩坐冠軍。

美國直接上架的《間諜速成班》最出人意表高居第3名。（取材自IMDb）
美國直接上架的《間諜速成班》最出人意表高居第3名。（取材自IMDb）

間諜速成班 高居第3

《芭樂特》相隔14年出續集魅力仍驚人，推出不到一個月，熱門榜上已坐二望一，相當受到美國觀眾喜愛。最出人意表的是美國直接上架的《間諜速成班》（My Spy）高居第3名，然後才是一堆Netflix自製影片和《花木蘭》，觀眾口味顯然不一定好猜。在前10名榜上，有4部來自Netflix，串流平台一哥的位置仍然很穩。

花木蘭 美國 迪士尼

上一則

「漢彌爾頓」音樂劇 串流一上架就狂賣

下一則

鄭伊健在家打遊戲 豪宅樸素裝修曝光

延伸閱讀

鄧紫棋女力覺醒 變身武則天、最美花木蘭

鄧紫棋女力覺醒 變身武則天、最美花木蘭
粉絲力挺 「花木蘭」奪全美民選獎最佳動作片

粉絲力挺 「花木蘭」奪全美民選獎最佳動作片
「漢彌爾頓」打敗「花木蘭」 成最紅串流首輪片

「漢彌爾頓」打敗「花木蘭」 成最紅串流首輪片

不去想壓力 劉亦菲凸顯「花木蘭」內在更強大

不去想壓力 劉亦菲凸顯「花木蘭」內在更強大

熱門新聞

劉德華戴老花眼鏡的照片被瘋傳。（取材自微博）

不再凍齡？ 59歲劉德華赫見滄桑老態 網友心痛

2020-12-06 02:28
謝霆鋒在個人社交平台更新了動態，疑似回應網傳王菲結婚事件。（取材自微博）

王菲擁新歡結婚？ 謝霆鋒巧回:有事嗎

2020-12-10 02:26
李安上個月擔任金馬獎頒獎人。（記者季相儒／攝影）

「臥虎藏龍」20年 李安憶竹林戲：最貴演員吊半空「我冷汗直流」

2020-12-09 21:43
吳宣儀傳出珠片刺繡禮服太性感，讓直播無預警被切了。（取材自微博）

女星禮服太性感 害盛典直播被切斷？

2020-12-11 02:28
黃曉明和Angelababy屢傳婚變。（取材自微博）

不傳訊求救黃曉明 Baby冷漠拒認已婚

2020-12-09 02:26
14年沒使壞的梁朝偉，在新電影中再度扮演壞人。（取材自微博）

「色·戒」後睽違14年 梁朝偉再扮反派「人人都愛他」

2020-12-05 16:23

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >