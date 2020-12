全美「疫」起追電影 串流哪部熱門？

《芭樂特:哈薩克青年抱(錯)美國大腿之邁向強國必修課》。(取材自IMDb)

《漢彌爾頓》(圖)奪下美國2020年最熱門的串流首輪電影。(取材自IMDb)

新冠肺炎重創歐美影業,原定在戲院放映的新片愈來愈容易改在串流平台直接上架,雖然各平台對於收視數字守口如瓶,媒體Variety VIP公布研究機構調查結果:Disney+《漢彌爾頓》(Hamilton)是美國 2020年最熱門的串流首輪電影,亞馬遜《芭樂特:哈薩克青年抱(錯)美國大腿之邁向強國必修課》(Borat Subsequent Moviefilm:Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan)緊追在後,真人版《花木蘭 》(Mulan)僅第6名。

迪士尼砸2億美元拍攝的《花木蘭》,被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院。(取材自IMDb)

花木蘭 排第6名

迪士尼 砸2億美元拍攝的《花木蘭》,被迫在有Disney+的地區直接上架、跳過戲院,至今外界沒接到任何確切數字,雖然迪士尼CEO鮑伯查佩克(Bob Chapek)稱他很滿意《花木蘭》的表現,但各方推論Disney+訂戶還要另外再付近30美元才能欣賞《花木蘭》,恐讓不少人打消念頭,且皮克斯最新動畫《靈魂急轉彎》(Soul)在美直接上Disney+卻無需額外付費,被認為《花木蘭》應是不如預期,否則迪士尼不用改變做法。

皮克斯最新動畫《靈魂急轉彎》(Soul)在美直接上Disney+卻無需額外付費。(取材自IMDb)

不過Disney+訂戶衝破7000萬,《花木蘭》、《靈魂急轉彎》之類的首輪強片愈多絕對愈有幫助,鮑伯查佩克也透露未來更多迪士尼新片考慮循類似的推出模式。

漢彌爾頓 穩坐冠軍

超夯歌舞劇的演出錄影版《漢彌爾頓》為Disney+打贏漂亮一仗,戲本身透過勁歌熱舞來呈現美國開國元勳之一亞歷山大漢彌爾頓傳奇生平,堪稱近年來最叫好叫座的百老匯招牌大戲,雖然迪士尼僅是將其舞台上的表演做畫面紀錄,而非翻拍成為實景電影,卻也創熱烈的收視,毫無意外穩坐冠軍。

美國直接上架的《間諜速成班》最出人意表高居第3名。(取材自IMDb)

間諜速成班 高居第3

《芭樂特》相隔14年出續集魅力仍驚人,推出不到一個月,熱門榜上已坐二望一,相當受到美國觀眾喜愛。最出人意表的是美國直接上架的《間諜速成班》(My Spy)高居第3名,然後才是一堆Netflix自製影片和《花木蘭》,觀眾口味顯然不一定好猜。在前10名榜上,有4部來自Netflix,串流平台一哥的位置仍然很穩。