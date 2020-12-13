寶刀未老！蘇菲亞羅蘭跨足串流 與導演兒子「同行」

蘇菲亞羅蘭（右）息影六年後復出，擔綱兒子執導的串流作品「來日同行」女主角。（取材自IMDb）

「來日同行」海報。（取材自IMDb）

義大利 國寶級傳奇女星蘇菲亞羅蘭（Sophia Loren）息影六年後復出，擔綱兒子執導的串流作品「來日同行」（The Life Ahead）女主角，透過鏡頭探討社會議題，希望觀眾留意身邊的「隱形倖存者」。

86歲的蘇菲亞羅蘭寶刀未老，她受訪時談及共同編劇暨導演的兒子愛德華多蓬帝（Edoardo Ponti）說：「他非常了解我，從我臉上的每一吋肌膚，到我的內心，乃至我的靈魂。」

小說 改編 另類母子情

蘇菲亞羅蘭在這部由著名小說改編的電影 「來日同行」中，飾演經歷納粹大屠殺（Holocaust）、在義大利海濱城鎮巴里市（Bari）經營托兒所的羅莎夫人（Madame Rosa）。

羅莎夫人有一天在街頭遭12歲的塞內加爾裔移民男孩「默默」（Momo）搶劫，兩人發展出特別的母子情感，羅莎夫人不久後收留了這名男孩；羅莎夫人與默默兩條看似平行的人生，意外交織組成互相守護的家庭。

劇中羅莎夫人（右）有一天在街頭遭12歲的塞內加爾裔移民男孩「默默」搶劫，兩人發展出特別的母子情感。（取材自IMDb）

這部是法國小說家羅曼加里（Romain Gary）著名的1975年小說「雨傘默默」（La vie devant soi）改編的電影作品，以色列導演莫希米扎西（Moshe Mizrahi）1977年也曾邀請法國影星熙蒙仙諾（Simone Signoret）擔綱演出羅莎夫人的角色，該片當年獲得奧斯卡金像獎的最佳外語片獎。

蘇菲亞羅蘭自述崇拜熙蒙仙諾多年：「她是令人畏懼且非常傑出的女演員。」不過，新版「來日同行」編寫及拍攝期間，蘇菲亞羅蘭和愛德華多蓬帝都避免觀賞熙蒙仙諾演出的「來日同行」版本。

蘇菲亞羅蘭表示，愛德華多蓬帝的「來日同行」比較貼近羅曼加里的小說原著內容，且「從小男孩的觀點出發，娓娓道出這段溫馨的悲慘故事」。

愛德華多蓬帝大方談論與母親蘇菲亞羅蘭合作拍攝電影的過程，他說：「我們正式開拍只花了10天，但前置彩排作業超過三個星期，我的母親並不是熱愛彩排的女演員，她非常信賴直覺，但我告訴她，『我們需要彩排，形塑表演的情緒起伏曲線，讓每一波情緒起伏都有個人特色』。」

「我們談論她的人生、她的情愛，這真的是非常棒的美妙經驗」；愛德華多蓬帝接著說：「我看到母親的另一面，那是我以前不認識的蘇菲亞羅蘭。」

愛德華多蓬帝（右）說，執導此片讓他看到母親蘇菲亞羅蘭的另一面。（取材自IMDb）

悲劇結尾 卻更像重生

蘇菲亞羅蘭說，「來日同行」的表演挑戰有很多面向。「我覺得自己跟羅莎夫人心有戚戚焉，因為她讓我想起我幼時生活在戰火蹂躪的義大利」；蘇菲亞羅蘭說：「每天都很痛苦，每晚都有爆炸聲，響徹雲霄。」她接著說：「當時根本不可能上學，無法取得食物，也不太可能好好生活。」

這也是蘇菲亞羅蘭對飾演「默默」的伊卜拉希馬古耶（Ibrahima Gueye）讚譽有加的原因，11歲的伊卜拉希馬古耶也是塞內加爾裔移民。

「許多人不把移民或難民當人看，他們在街上與他們擦身而過，卻是兩個不同的世界」；蘇菲亞羅蘭說：「在電影故事中，羅莎夫人與默默的友誼超越了隔絕他們的所有事物，包括年紀、種族、地區及文化。」

「然而，追根究柢，羅莎夫人與默默都是逃離苦難的倖存者」；她接著說：「這兩個人互相吸引的點，除了生活困苦，還有缺乏家人獨自生活的痛楚。」

對蘇菲亞羅蘭而言，「來日同行」雖然是悲劇結尾，但電影的「宗旨超越死亡，更像重生」。她說：「羅莎夫人傳給默默的是她的精神、心靈和人生體悟，在此過程中，兩人從來沒有討論死亡，而是開啟嶄新扉頁。」

蘇菲亞羅蘭認為，「來日同行」想傳遞一段強烈的訊息：「這個世界需要同情，需要團結，我們的生活被社群媒體、政治，以及部分領導人搞得四分五裂。」

她覺得：「我們要找到凝聚人們向心力的許多種方法，這也是『來日同行』試圖傳達的中心思想。」

蘇菲亞羅蘭2014年便在兒子執導的微電影「Human Voice」中亮相。（取材自IMDb）

最難2作品 都兒子執導

蘇菲亞羅蘭2014年便在兒子執導的微電影「Human Voice」中亮相，該片贏得當年的「義大利電影金像獎特別獎」，先後在翠貝卡影展（Tribeca Film Festival）和坎城影展（Festival de Cannes）放映。

蘇菲亞羅蘭說：「來日同行和Human Voice是我畢生中演過最難的作品。」

「Human Voice」根據法國詩人、劇作家尚考克多（Jean Cocteau）1930年的獨幕劇（one-act play）改編而成，蘇菲亞羅蘭版本的場景設於1950年的那不勒斯（Naples，亦稱拿坡里），由她飾演與愛人在最後通話中「搭乘情緒雲霄飛車」的安潔拉（Angela）。

「那是一部短劇，只有一個場景，但當開拍之際，時間過得超級慢」；蘇菲亞羅蘭說：「我終於了解，為什麼會有這麼多女演員想演這個角色，那是一種壯舉，源自劇中激情愛戀的力量、暴力以及劇情的悲愴。」

蘇菲亞羅蘭表示，她很期待看到最新版本的「The Human Voice」，後者由西班牙導演佩特羅阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）執導，主演女星為英國籍的蒂妲史雲頓（Tilda Swinton）主演，10月在義大利威尼斯影展（Venice Film Festival）首映。