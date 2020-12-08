「瘋狂亞洲富豪」亨利高汀 「蛇眼」變身動作高手

亨利高汀是目前在歐美影壇最走紅的亞裔男神。（路透資料照片）

因「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）走紅、在歐美片約不斷的馬來西亞裔男星亨利高汀（Hengry Golding），即將在明年推出的動作電影 「特種部隊：蛇眼之戰」（Snake Eyes: G.I.Joe Origins）中扮演神祕的功夫高手「蛇眼」，雖然觀眾已經在前兩部「特種部隊」片集中見過由英國男星雷帕克（Ray Park）飾演的蛇眼，但亨利高汀的新片講述這個神祕角色的來歷，有如迷你前傳，他的表現也會和雷帕克有明顯不同，頗值得期待。

亨利早先才宣布台裔混血妻子羅愛英已懷孕的喜訊，新冠肺炎疫情期間兩人大都待在美國加州 ，他也只能透過視訊參加巴西動漫展(CCXP)活動，透露「特種部隊 : 蛇眼之戰」不僅敘述蛇眼的過去，觀眾會看到他脆弱的一面，也會看到他曾經犯過的錯誤，更有兄弟間深厚的情感，以及當團隊成形的時的興奮與激動。最值得期待的是，片中有些超酷的動作場面，大家為此操練地很辛苦，可是呈現出來的效果只能以「驚人」來形容，不會讓大家失望。

鏡週刊報導，今年初在東京舉辦盛大開鏡典禮的「特種部隊：蛇眼之戰」，延續之前2009年「特種部隊：眼鏡蛇的崛起」（G.I. Joe: The Rise of Cobra），2013年「特種部隊2：正面對決3D」（G.I. Joe: Retaliation），再次帶領觀眾進入這個充滿武術、動作的諜報世界。

對於這次特別重視武打的風格，亨利高汀表示，「對粉絲來說，武打風格的差異就是讓電影跟之前版本最大的不同，也是撐起整部片的重點。」只是在之前的版本，武打元素被放在飛車、爆破等等聲光刺激效果之中，「這次凸顯武打風格的差異，讓角色之間所產生的衝突，更能凸顯每個人物的不同。我希望可以讓所有觀眾都能知道這一點。」