「暮光女」爆2月時早已染疫 遭同片演員出賣？

克莉絲汀史都華遭爆料已感染新冠肺炎。（取材自Instagram）

新冠肺炎疫情 在歐美居高不下，許多知名人士其實都曾被感染，只是在痊癒前並不會公開承認。「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）近日才被合演「求婚好意外」（Happiest Season）的奧柏麗普拉薩（Aubrey Plaza）在電視訪問中揭露2月拍片時和一堆工作人員已經感染新冠肺炎，只是那時美國 疫情未擴散，大家都不覺得有很嚴重。

據ETtoday引述CNN報導，奧柏麗普拉薩近日上節目，意外爆料和克莉絲汀史都華2月一起拍片時，對方就已經確診新冠肺炎，她回憶當時狀況，一開始大家對這個病並不在意，但克莉斯絲和不少工作人員已經生病，所有人都不知道事情的嚴重性。

對此，克莉絲汀史都華本人並未做出回應，也沒有證實或否認，但仍引起外界議論。克莉絲汀史都華恢復單身後，身旁不缺有伴，之前被拍到和前助理艾莉西亞卡吉兒（Alicia Cargile）疑似海灘熱吻，爆出同志情，之後又被拍到和女助理卡吉兒調情，動作相當曖昧。

兩人全程互動自然，克莉絲汀史都華離開時，還大方牽起卡吉兒的手一起離開，不顧旁人的眼光，似乎有意公開戀情；據悉，有人還向Radar網站爆料，她們彼此越來越認真，現在已經完全融入彼此的生活，離不開對方。