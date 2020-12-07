媒體唱衰裘莉 拱小布、卡卡假戲真作

布萊德彼特（左）與女神卡卡可望合作新片，各方關注是否有假戲真作的可能。（歐新社資料照片）

還為了小孩子監護權僵持不下、無法徹底離異的布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie），媒體上的曝光卻有天壤之別：早先裘莉要求撤換離婚案的法官被駁回，一堆八卦刊物指她「吃了大敗仗、招數很快就會用盡」，明顯唱衰；提到布萊德彼特卻是猛炒他可望和女神卡卡（Lady Gaga）合演新片，有可能假戲真作。

布裘婚變到現在超過四年還無法斷得乾乾淨淨，最大關卡就在孩子們的監護權，布萊德彼特希望取得共同監護，主見超強的裘莉卻只想獨自拿下、給他探視權就好，雙方為此溝通、協調半天，一直沒有結果，八卦刊物一致砲轟裘莉故意拖時間，使出一堆奧步，對小布 存心報復，沒有想要放下舊怨，是離婚鬧到現在還不成的禍首。

以往就不斷攻擊裘莉的「國家詢問報」，甚至稱裘莉疑神疑鬼，一天到晚擔心她的孩子們會被綁架勒贖，其實不過是拿她前保鑣受訪時，透露她和小布最重視小孩的安全，不希望他們被綁架在做文章。那位保鑣是她和小布還未婚變前的舊員工，小布與她一樣怕孩子成為歹徒目標，不是只有她自己一個恐慌而已。

但小布顯然就沒受到那麼多的攻擊，提到他多半是感情新動向為主，他在揮別德國辣模後，新片可望和容易假戲真作的女神卡卡攜手，兩人都是高知名度又還單身，若真擦出浪漫火花，肯定是媲美卡卡和「一個巨星的誕生」布萊德利庫柏（Bradley Cooper）的頭條緋聞。