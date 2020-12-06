湯姆克魯斯明年出最後「任務」 傳要上太空搏命

湯姆克魯斯決心成為上外太空拍戲的第一位好萊塢演員。（歐新社資料照片）

58歲的湯姆克魯斯 （Tom Cruise）拍戲向來親力親為、不怕挑戰高難度的，盛傳2021年10月將成為好萊塢第一個登上外太空 拍片的影星，已和特斯拉執行長馬斯克 （Elon Musk）的航太企業達成合作共識，馬斯克積極推動讓「太空之旅」成為有如跨國旅行一樣平常的新型態產業，想借重阿湯的超高知名度與人氣，也得到美國太空總署的支持。

外界始終不明白，什麼樣的題材非要上外太空拍攝，英國「太陽報」指他是為了「不可能的任務」（Mission: Impossible）系列最終章，希望突破極限，拍出最厲害的畫面。

湯姆克魯斯近日在義大利趕拍「不可能的任務7」，街頭飛車不用替身親自上陣。「不可能的任務」原本是改編著名影集「虎膽妙算」，經過前幾集票房突出但口碑馬馬虎虎後，從第4集開始成為觀眾心目中足以媲美007或「神鬼認證」（The Bourne Identity）系列的諜報動作大片，阿湯開始每一集都會挑戰一種高難度的特技動作，像是爬杜拜「哈里發塔」或是從飛機上跳下等等，每一次通過考驗就會激發他再嘗試更危險、難度更高的動力，有什麼比在外太空拍攝還困難、讓人瞠目結舌？

過往銀幕上最上天下地無所不能的間諜是007詹姆斯龐德（James Bond），羅傑摩爾（Roger Moore）時期的「太空城」（Moonraker），顧名思義讓龐德打上了外太空，不過畢竟是在地球上的片場拍攝，湯姆克魯斯如果為「不可能的任務」真的上了太空，才比007更狂。對此，阿湯的團隊尚未有任何回應。