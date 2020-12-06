「黑豹」獲頒跨時代英雄 「妹妹」質疑疫苗挨轟

「黑豹」中的兄妹，戲外遭遇大不同。（取材自IMDb）

英年早逝的「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），即將在美國播出的MTV影視大獎「史上最佳」特別節目中，獲頒「跨時代英雄」殊榮，並由漫威 英雄電影代表人物「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），以及飾演「鋼鐵人」最好朋友「戰爭機器」（War Machine）唐奇鐸（Don Cheadle）擔任引言、獻獎。

查德威克鮑斯曼生前在乎黑人權益，從影視作品中傳達平權的理念，演藝事業之外的作為亦受到肯定，他由於罹患結腸癌，一面對抗病魔，一面仍堅持把「黑豹」拍完並照常參加宣傳，絕大多數的觀眾都不知道他是拚了命在演出。「黑豹」全美賣破7億美元，續集預計明年7月開拍，查德威克留下的空缺如何填補？漫威尚未宣布。

據傳「黑豹2」有望將查德威克扮演的帝查拉擅於發明的天才妹妹舒莉賦予更重要的戲分與地位，然而飾演舒莉的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）卻捲入爭議中，因為她轉貼了一支短片，內容卻是對於新冠肺炎疫苗 的質疑，招致網友圍剿，有人甚至寫道：「漫威，你們可以在『黑豹2』中把她換掉了。」

在短片中主持人表示他對疫苗仍有疑慮，雖然大家隨時可打到疫苗，但希望會讓小孩變成11隻手指和12隻腳趾，大家都希望最好的結果，卻也看過疫苗帶來的傷害。歐美一整年都在新冠肺炎陰影籠罩下有許多人失去生命，很多人失業、生活陷入困境，都想疫苗能夠保障世人健康、將新冠肺炎的衝擊結束，哪知蕾蒂夏竟然潑了一大桶冷水。她雖稍後因輿論壓力把短片刪除，網友還是繼續攻擊，她不得不在發文感嘆：「若是你的意見跟主流不同，提出問題和自己的想法，你就會被取消。」仍有憤怒網友發起連署要求漫威換角，讓蕾蒂夏的事業蒙上陰影。