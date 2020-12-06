我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山周日實施新居家令 禁戶外用餐 重擊華埠餐飲業

我確診 暫停我60天會員…否則去健身房「對每人咳嗽」

「黑豹」獲頒跨時代英雄 「妹妹」質疑疫苗挨轟

記者蘇詠智／綜合報導
「黑豹」中的兄妹，戲外遭遇大不同。（取材自IMDb）
「黑豹」中的兄妹，戲外遭遇大不同。（取材自IMDb）

英年早逝的「黑豹」（Black Panther）男主角查德威克鮑斯曼（Chadwick Boseman），即將在美國播出的MTV影視大獎「史上最佳」特別節目中，獲頒「跨時代英雄」殊榮，並由漫威英雄電影代表人物「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.），以及飾演「鋼鐵人」最好朋友「戰爭機器」（War Machine）唐奇鐸（Don Cheadle）擔任引言、獻獎。

查德威克鮑斯曼生前在乎黑人權益，從影視作品中傳達平權的理念，演藝事業之外的作為亦受到肯定，他由於罹患結腸癌，一面對抗病魔，一面仍堅持把「黑豹」拍完並照常參加宣傳，絕大多數的觀眾都不知道他是拚了命在演出。「黑豹」全美賣破7億美元，續集預計明年7月開拍，查德威克留下的空缺如何填補？漫威尚未宣布。

據傳「黑豹2」有望將查德威克扮演的帝查拉擅於發明的天才妹妹舒莉賦予更重要的戲分與地位，然而飾演舒莉的蕾蒂夏萊特（Letitia Wright）卻捲入爭議中，因為她轉貼了一支短片，內容卻是對於新冠肺炎疫苗的質疑，招致網友圍剿，有人甚至寫道：「漫威，你們可以在『黑豹2』中把她換掉了。」

在短片中主持人表示他對疫苗仍有疑慮，雖然大家隨時可打到疫苗，但希望會讓小孩變成11隻手指和12隻腳趾，大家都希望最好的結果，卻也看過疫苗帶來的傷害。歐美一整年都在新冠肺炎陰影籠罩下有許多人失去生命，很多人失業、生活陷入困境，都想疫苗能夠保障世人健康、將新冠肺炎的衝擊結束，哪知蕾蒂夏竟然潑了一大桶冷水。她雖稍後因輿論壓力把短片刪除，網友還是繼續攻擊，她不得不在發文感嘆：「若是你的意見跟主流不同，提出問題和自己的想法，你就會被取消。」仍有憤怒網友發起連署要求漫威換角，讓蕾蒂夏的事業蒙上陰影。

蕾蒂夏萊特在「黑豹」中的角色受歡迎，卻因網路上轉發短片引起網友圍勦還被要求撤換。...
蕾蒂夏萊特在「黑豹」中的角色受歡迎，卻因網路上轉發短片引起網友圍勦還被要求撤換。（取材自IMDb）
查德威克鮑斯曼在「黑豹」中的演出感動觀眾，將被MTV影視大獎頒贈特別殊榮。（取材...
查德威克鮑斯曼在「黑豹」中的演出感動觀眾，將被MTV影視大獎頒贈特別殊榮。（取材自IMDb）

疫苗 漫威 新冠肺炎

上一則

狂野麥莉又回來了！裸露搞怪登「滾石」雜誌封面

延伸閱讀

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種

FDA顧問：優先群最快11日打疫苗 一般民眾3月起接種
英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種

英國下周開打輝瑞疫苗 傳女王與夫婿將接種
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

直擊／莫斯科新冠疫苗開打 首日近2000人接種

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
歐陽娜娜參加金雞獎典禮。擷自歐陽娜娜IG

歐陽娜娜長大了！開深V展露事業線 美哭網友

2020-11-30 16:35
黃曉明、周冬雨分獲第33屆中國電影金雞獎最佳男、女主角獎。（ 中新社）

金雞獎／黃曉明稱帝 周冬雨成最年輕「三金影后」

2020-11-28 19:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡

「我正跟你先生上床…」 小三高調挑釁原配 遭狂刺7刀身亡
為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機

為何台灣疫情不嚴重？專家揭亞洲人免疫系統或藏玄機
「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

「我是第一批接種」華醫打完新冠疫苗第二劑 有感覺…

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優

鄰居深夜狂叫床20分鐘不停 網紅直呼：喪屍加AV女優