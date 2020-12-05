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元祖版被逼交棒 新任「鷹眼」是她？

記者蘇詠智╱綜合報導
海莉史坦菲德扮演少女版新生代「鷹眼」。(路透資料照片)
海莉史坦菲德扮演少女版新生代「鷹眼」。(路透資料照片)

正在拍攝中的漫威影集「鷹眼」(Eagle Eye)，宣布邀得三位都曾入圍過奧斯卡最佳女配角的實力派女星加盟，包括青春偶像海莉史坦菲德(Hailee Steinfeld)、「厲陰宅」(The Conjuring)系列中的「華倫太太」薇拉法美嘉(Vera Farmiga)以及今年才以「她們」(Little Women)獲提名的佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)，讓漫威迷更加期待。

元祖「復仇者聯盟」(The Avengers)成員中，傑瑞米雷納（Jeremy Renner）扮演的「鷹眼」也和思嘉莉約翰森(Scarlett Johansson)扮演的「黑寡婦」(Black Widow)一樣，遲遲沒有獨挑大梁的影片，「黑寡婦」電影版完成多時，受到新冠肺炎影響，檔期從今年5月延到明年5月，而「鷹眼」則會以迷你影集形式登上Disney+，傑瑞米身旁有一堆金獎女星陪伴。

年輕的海莉史坦菲德長得高䠷，頗有扮演女英雄的本錢，因此在「鷹眼」裡將扮演傑瑞米雷納的搭檔與弟子，漫畫中她所飾演的凱特畢夏普繼承了「鷹眼」的頭銜，傑瑞米飾演的克林如何交棒給她，難道會像漫畫其中一版是因為陣亡？觀眾只有播出後才知道。

而薇拉法美加要飾演少女「鷹眼」的母親，佛蘿倫絲普伊則將以在「黑寡婦」電影中的義妹角色再度登場，外界盛傳她會接下思嘉莉約翰森的棒子，剛巧海莉也要接傑瑞米的棒子，兩人也許有機會在影集中碰頭。

傑瑞米雷納扮演的「鷹眼」可能會交棒給下一代。(取材自IMDb)
傑瑞米雷納扮演的「鷹眼」可能會交棒給下一代。(取材自IMDb)

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