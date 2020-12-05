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史恩康納萊007手槍 25.6萬拍出

娛樂新聞組╱綜合報導
已故影星史恩康納萊首度主演的龐德系列電影，當中使用的華瑟PP手槍，以25萬6000美元拍出。(取材自臉書)
已故影星史恩康納萊首度主演的龐德系列電影，當中使用的華瑟PP手槍，以25萬6000美元拍出。(取材自臉書)

朱力安拍賣公司（Julien's Auction）表示，已故好萊塢男星史恩康納萊（Sean Connery）在首部龐德電影中使用的手槍，在比佛利山（Beverly Hills）的拍賣會上以25萬6000美元落槌拍出，超過早前估價。

路透報導，史恩康納萊曾在1962年上映的「第七號情報員」（DR. No）電影中，使用這把已經失效的半自動華瑟PP手槍（Walther PP）。這把華瑟PP手槍連同其較小型號的PPK手槍，已成龐德系列電影中最著名的影像之一。

史恩康納萊是龐德系列電影中，首位出演詹姆士龐德（James Bond）一角的演員，他於10月31日在巴哈馬（Bahamas）家中過世，享耆壽90歲。

朱力安拍賣公司表示，得標者是一位不願透露身分的美國人，這名人士與其孩子追看每一部龐德系列電影。此前，朱力安拍賣公司估計，這把手槍的成交價落在15萬至20萬美元之間。

湯姆克魯斯（Tom Cruise）在電影「捍衛戰士」（Top Gun）戴的飛行員頭盔以及布魯斯威利（Bruce Willis）在電影「黑色追緝令」（Pulp Fiction）中使用的劍，分別以10萬8000美元與3萬5200美元落槌賣出。

電影 龐德 美元

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