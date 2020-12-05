我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：加州確診破130萬 喬治亞州逼近50萬

創歷史新高！喬丹、歐巴馬的實戰球衣拍出天價

離婚拖4年 裘莉快沒招 將讓小布享監護權？

記者蘇詠智╱綜合報導
布萊德彼特(左)與安琪莉娜裘莉的離婚官司卡在孩子監護權上，進度緩慢。(路透資料照片)
布萊德彼特(左)與安琪莉娜裘莉的離婚官司卡在孩子監護權上，進度緩慢。(路透資料照片)

布萊德彼特（Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉（Angelina Jolie）婚變拖了四年多，離婚條件遲遲沒搞定，各方都看出裘莉團隊老是在設法拖時間或出怪招，終於到了沒招可出、即將認輸妥協的時刻？

專門報導明星與名人八卦的國家詢問報指，裘莉的一堆伎倆都被看穿，法庭並無意配合，她也一再踢到鐵板，已經到了快乖乖認分的時刻。

其實這場離婚戰中，布萊德彼特只想要最普通的小孩子「共同監護權」，以往好幾對藝人夫妻離婚，法庭也會把孩子們的監護權判給父母雙方共享，可惜裘莉不想讓小布擁有監護權，最多只願他取得探視權，還藉故耍盡一堆手段，官司才會拖那麼久都沒結果。

不過裘莉近來要求撤換離婚案的法官遭到駁回，吃了大敗仗，還得罪人，國家詢問報指情況看來對她很不樂觀，她也招式用盡，恐怕得面對小布一起分享小孩監護權的結果。

Star雜誌也再踩裘莉，認為她所做的一切就是要毀了小布的生活，一想到小布，她就死不肯放過他。即便小布確實承認在婚姻過程中有犯錯，亦願意面對自己的問題，設法彌補、改善，但裘莉就是不願意接受。

然而專門打臉八卦的網站表示布裘離婚戰還沒結束，要說裘莉快要放棄，為時尚早，再者國家詢問報和Star從以前到現在就都對裘莉沒好話，自然沒放過再捅她一刀的機會，不能盡信。

裘莉 小布 布萊德彼特

上一則

「色·戒」後睽違14年 梁朝偉再扮反派「人人都愛他」

下一則

熱依扎「曬抱娃照」官宣當媽 孩子爸爸成謎

延伸閱讀

裘莉快沒招 將讓小布分享小孩監護權 卻仍心存報復？

裘莉快沒招 將讓小布分享小孩監護權 卻仍心存報復？
明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天

明年起 中國離婚要過5大關 「冷靜期」30天
小布故意氣裘莉？ 讓女兒把前妻珍妮佛當「新媽」

小布故意氣裘莉？ 讓女兒把前妻珍妮佛當「新媽」
小布讓女兒和珍妮佛安妮絲頓相處 宛如繼母女 裘莉氣炸

小布讓女兒和珍妮佛安妮絲頓相處 宛如繼母女 裘莉氣炸

熱門新聞

成龍(左)參加一場小型商演，惹來議論。（取材自微博）

成龍落魄？ 商演舞台寒酸 獻花竟直接從地上撿

2020-12-03 02:26
女星謝玲玲。（本報資料照片）

「婉君表妹」謝玲玲染新冠 遭爆「病情急轉嚴重」

2020-12-03 20:45
章子怡（右）和章澤天（中）「雙章」合影，章子怡氣場顏值慘輸。（取材自微博）

章子怡同框奶茶妹妹 網：顏值氣場輸慘

2020-12-02 02:30
珍妮佛洛佩茲在IG秀出全裸性感美照。摘自IG

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

2020-11-26 14:50
文章可能因為之前的出軌風波，被列為「劣跡藝人」名單。（取材自豆瓣電影）

文章難甩劣跡藝人 央視大戲「裝台」戲分被刪光

2020-12-03 02:30
成毅。（取材自微博）

2020新生代最佳演員 成毅、李現、肖戰居前三名

2020-11-27 02:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天

政大才女下嫁洗碗工 遭狠殺成箱屍 2幼女伴母屍3天
漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布

漲幅近3千元！全新第四代Toyota Sienna美國售價公布
外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」

外星人？美戰機目擊不明飛行物「海面冒出盤旋高空」
紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐時訪700位流行病學專家 生活模式有共同點

紐約州新冠單日確診破萬

紐約州新冠單日確診破萬