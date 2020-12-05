離婚拖4年 裘莉快沒招 將讓小布享監護權？

布萊德彼特(左)與安琪莉娜裘莉的離婚官司卡在孩子監護權上，進度緩慢。(路透資料照片)

布萊德彼特 （Brad Pitt）與安琪莉娜裘莉 （Angelina Jolie）婚變拖了四年多，離婚條件遲遲沒搞定，各方都看出裘莉團隊老是在設法拖時間或出怪招，終於到了沒招可出、即將認輸妥協的時刻？

專門報導明星與名人八卦的國家詢問報指，裘莉的一堆伎倆都被看穿，法庭並無意配合，她也一再踢到鐵板，已經到了快乖乖認分的時刻。

其實這場離婚戰中，布萊德彼特只想要最普通的小孩子「共同監護權」，以往好幾對藝人夫妻離婚，法庭也會把孩子們的監護權判給父母雙方共享，可惜裘莉不想讓小布 擁有監護權，最多只願他取得探視權，還藉故耍盡一堆手段，官司才會拖那麼久都沒結果。

不過裘莉近來要求撤換離婚案的法官遭到駁回，吃了大敗仗，還得罪人，國家詢問報指情況看來對她很不樂觀，她也招式用盡，恐怕得面對小布一起分享小孩監護權的結果。

Star雜誌也再踩裘莉，認為她所做的一切就是要毀了小布的生活，一想到小布，她就死不肯放過他。即便小布確實承認在婚姻過程中有犯錯，亦願意面對自己的問題，設法彌補、改善，但裘莉就是不願意接受。

然而專門打臉八卦的網站表示布裘離婚戰還沒結束，要說裘莉快要放棄，為時尚早，再者國家詢問報和Star從以前到現在就都對裘莉沒好話，自然沒放過再捅她一刀的機會，不能盡信。