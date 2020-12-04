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「不死老喬」逝世 莎莉賽隆發文悼美麗靈魂

記者陳建嘉╱綜合報導
「瘋狂麥斯：憤怒道」的大反派「不死老喬」休齊斯拜恩離世，享壽73歲。（取材自臉書）
「瘋狂麥斯：憤怒道」的大反派「不死老喬」休齊斯拜恩離世，享壽73歲。（取材自臉書）

曾在「瘋狂麥斯：憤怒道」（Mad Max: Fury Road）飾演大反派「不死老喬」（Immortan Joe）的澳洲男星休齊斯拜恩（Hugh Keays-Byrnes)傳出病逝，享壽73歲，休的死訊也被導演布萊恩崔區史密斯（Brian Trenchard-Smith）證實，「瘋狂麥斯」主演莎莉賽隆（Charlize Theron）聞及噩耗，也在IG發文哀悼，「你有著美麗的靈魂，朋友，你將被我們深深思念著」。

休齊斯拜恩出生於印度，很小就隨家人移民英國，直到20多歲才開始進入劇團演戲，1973年他跟隨皇家莎士比亞劇團巡演，回到澳洲家鄉時，被當地粗獷迷人的魅力所吸引，於是長居澳洲，而他在1979年與名導喬治米勒（George Miller）合作拍飛車動作片「迷霧追魂手」（Mad Max）時，就以反派「斷指老大」托卡特（Toecutter）而一戰成名，此後聞名影壇。

喬治米勒於2015年拍「瘋狂麥斯：憤怒道」時，再度邀請休齊斯拜恩回歸演出另一名反派「不死老喬」，他在片中留著一頭猖狂白髮，並戴上緊繃的呼吸器，再配上癲狂暴虐的演技，被不少媒體、影評盛讚為「影史最佳反派」之一，無奈精采演技也已成絕響。

澳洲 皇家 導演

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