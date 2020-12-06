巧扮「女力」政治領袖 眾女星飆演技

茱莉安摩爾在《選情告急》中飾演當時共和黨候選人約翰馬侃的搭檔，時為阿拉斯加州長的莎拉裴琳。（取材自IMDb）

2020年總統大選，前加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）當選為美國歷史上首位少數族裔女性副總統。

回顧過去，多次有電視與電影 虛構出女性政治領袖，以下的女性領袖出現在不同的劇中，讓我們來看看她們塑造出什麼樣的政治領袖，她們的表現又有什麼不同。

選情告急，2012

茱莉安摩爾／副總統參選人

《選情告急》（Game Change）是2012年由HBO自製的劇情片，主要描繪的是 2008 年間的美國總統大選 實況。茱莉安摩爾（Julianne Moore）在劇中飾演當時共和黨候選人約翰馬侃的搭檔，時為阿拉斯加州長的莎拉裴琳。

莎拉裴琳當年在2008年與民主黨歐巴馬的選戰中，臨危授命被賦予拯救共和黨的選情。後因發言不當，以及裴琳大女兒私生子爭議，讓人思考候選人道德、家人形象的底線所在。

雪歌妮薇佛在《政壇野獸》中扮演女主角Elaine Barrish，現任美國國務卿、前第一夫人和伊利諾州州長。（取材自IMDb）

政壇野獸，2012

雪歌妮薇佛／國務卿

《政壇野獸》（Political Animals）是一部六集的美國電視迷你影集，於2012年7月15日至8月19日在USA Network播出。

雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）在劇中扮演女主角Elaine Barrish，現任美國國務卿、前第一夫人和伊利諾州州長，並且在劇中還有提及其之前還曾參與民主黨總統候選人初選，她丈夫、前美國總統在任時還曾與一位白宮 女性工作職員有外遇等。該角色與現實生活中的喜萊莉．柯林頓（Hillary Clinton）高度相似。

雪歌妮薇佛則表示：「這部片主要在詮釋白宮中，許多政治人物的家庭，以及他們為了入主白宮所付出的代價。」

葛倫克蘿絲飾演《空軍一號》中的美國副總統凱薩琳，在空軍一號遭劫持時，在白宮戰情室指揮行動，無論什麼情況都能保持冷靜，始終都相信總統能挽回局勢。（取材自IMDb）

空軍一號，1997

葛倫克蘿絲／副總統

在1997年上映的電影《空軍一號》（Air Force One）中，劇情講述總統專機空軍一號遭到哈薩克恐怖分子挾持，留在飛機上的美國總統因家人也遭挾持，被迫成為孤膽英雄奪回飛機。葛倫克蘿絲（Glenn Close）飾演片中的美國副總統凱薩琳，在空軍一號遭劫持時，在白宮戰情室指揮行動，無論什麼情況都能保持冷靜，始終都相信總統能挽回局勢。

葛倫克蘿絲在《空軍一號》中，詮釋女性領導人在慌亂時期必須做決策，她的演技為電影加分不少。

《白宮女總統》入圍2006年艾美獎，吉娜戴維斯也獲金球獎最佳女演員，堪稱是電視劇史上最受歡迎的總統之一。（取材自IMDb）

白宮女總統，2005

吉娜戴維斯／總統

由美國ABC於2005年製作的《白宮女總統》（ Commander in Chief ），是一齣背景在華府的美國電視影集。

在劇中因總統罹患動脈瘤去世，由吉娜戴維斯（Geena Davis）扮演的美國副總統麥肯絲艾倫遞補總統職位，成為美國第一位女總統。

《白宮女總統》入圍2006年艾美獎，吉娜戴維斯也獲金球獎最佳女演員，堪稱是電視劇史上最受歡迎的總統之一。該片在播出後，被視為測試美國民眾接受女總統的接納度。