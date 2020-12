「總統大選」反轉再反轉 劇裡的明爭暗鬥也超精采

《選戰風雲》是喬治庫隆尼自編自導自演的電影。 (取材自IMDb)

2020年美國總統大選 可謂跌宕起伏,反轉,反轉,再反轉,看得人目不暇接。若是此前有誰編出這樣的戲碼,大概早就有人嗤之以鼻,認為這人是個不入流的編劇,可誰曾料到,現實總要比戲劇來得精采。

這些年來,美國影視劇裡的美國大選,又是怎樣一幅景象呢?不妨看下這片單。

選戰風雲 骯髒手段拚初選

《選戰風雲》(The Ides of March)是喬治庫隆尼(George Clooney)自編自導自演的電影 ,被選為2011年威尼斯電影節的開幕片。本片改編自一齣舞台劇,講述一場發生在2004年民主黨總統候選人在俄亥俄州 進行初選時的事情。當時有兩位候選人同時角逐民主黨總統候選人的資格,在激烈的選情下,俄亥俄州成為決定兩方勝敗的關鍵地點,誰能贏得俄亥俄州,誰就能出線成為民主黨正式的總統候選人。

此外,由於當年共和黨的實力不強,因此成為民主黨的總統候選人,很大程度上也代表著這人將成為下一屆美國總統。在這樣的背景環境下,這場即將在俄亥俄州舉辦的民主黨總統候選人初選,便成為所有人矚目的焦點,也成為兩方人馬拼拚死鬥爭的場子。

這部小成本電影,一定程度上反映美國金錢政治的本質,揭露了美國競選文化的陰暗面,為了贏得選舉,什麽骯髒手段都能用出來。

2012年播出的電視電影《選情告急》改編自2010年發行的同名著作。 (取材自IMDb)

選情告急 政治算計老把戲

假設把美國總統大選當成四年播一次的肥皂劇,那麽2008年和2016年兩次總統大選的「精采程度」,可以排在前兩名,2016年川普(Donald Trump)的「橫空出世」創造了許多金句,而2008年更是精采紛呈,除了因為歐巴馬(Barack Obama)那極具感染力的演講,還有便是當時共和黨副總統候選人莎拉裴林(Sarah Palin)。

2012年播出的電視電影《選情告急》(Game Change)改編自2010年發行的同名著作。故事主要描寫2008年美國總統大選期間,共和黨候選人參議員約翰麥肯與搭擋阿拉斯加州州長莎拉裴林競選造勢的過程。該片獲得不少好評,更榮獲多項電影獎,包括3項第70屆金球獎、5項第64屆黃金時段艾美獎。

從當下的時空來看,可以視為美國政治反智文化、民粹主義的觀察點,莎拉裴林每一次口無遮攔背後其實都有著明顯的政治算計,而這種老把戲,依舊在美國兩黨政治人物裡屢試不爽。

《鹿死誰手》回顧了2000年美國總統大選階段鬧得天翻地覆的佛州計票風波。 (取材自IMDb)

鹿死誰手 拍佛州計票爭議

與《選情告急》一樣,《鹿死誰手》(Recount)同樣是傑洛奇(Jay Roach)導演的作品,這部電影回顧了2000年美國總統大選階段鬧得天翻地覆的佛州計票風波,重現了美國最高法庭判決應由誰出任總統的著名案例與冗長過程,獲得2008年艾美獎最佳電視電影等多項獎項。今年在多個州已經重現這樣的計票風波,各位讀者不妨把這部電視電影當作前傳重新翻出來看一下。

《白宮夜未眠 》中,麥克道格拉斯(左)飾演的美國總統與出席國宴的一位女伴日久生情,鬧出大緋聞。 (取材自IMDb)

白宮夜未眠 總統鬧出大緋聞

《白宮夜未眠 》(The American President)這部1995年上映的電影,光看翻譯就會發現帶著一點香艷氣息。

《白宮夜未眠 》能列入片單,還是與總統大選有關。麥克道格拉斯(Michael Douglas)飾演的美國總統正在準備競選連任,他與出席國宴的一位女伴日久生情,鬧出大緋聞,這件事隨即被其政治對手大肆利用。

這部電影與現實交映的點在於,該片上映於1995年11月17日,當時的柯林頓(Bill Clinton)恰恰就在這個時間前後爆出與白宮女實習生陸文斯基之間的性醜聞,片中的美國總統同樣也是個民主黨人。

《關鍵投票》雖滿是諷刺,開放式的結局頗有意味。 (取材自IMDb)

關鍵投票 他的一票定大選

《關鍵投票》(Swing Vote)講述宅男老爸巴德因為酒醉被解雇了,每天玩樂度日的他對家事國事天下事事事無興趣,卻有一個精明早熟、極有主見的12歲女兒莫莉。眼看美國大選在即,按照巴德的前半生經歷來看這事跟他八竿子打不著,因為他連選民資格也從未註冊過。然而今年,莫莉卻悄悄幫他辦妥了一切申請,只需他手指一動。

更出乎預料的是,由於投票機器的故障,巴德的投票竟變成了決定美國總統選舉結果的關鍵一票。一時間各類媒體和候選人團隊蜂擁而至,巴德父女倆至此被推到風口浪尖。這劇情不正是今年「殺」到一州一城一人的美國總統大選寓言!雖滿是諷刺,開放式的結局頗有意味。

《蠢蛋進化論》講述美國軍人喬鮑爾斯參與機密的軍方人體冬眠實驗,意外地在500年後的反烏托邦世界醒來並參選總統。 (取材自IMDb)

蠢蛋進化論 反烏托邦選總統

《蠢蛋進化論》(Idiocracy)這部2006年上映的電影,講述美國軍人喬鮑爾斯參與了一個機密的軍方人體冬眠實驗,但卻意外地在500年後的反烏托邦世界醒來。這個世界商業主義氾濫成災,人類提倡反智主義,完全失去了對知識的渴望以及對社會責任感、正義和人權的追求。

他醒來後成為地球上最聰明的人,隨後就被當成了總統候選人,提出一系列不靠譜的政見,居然還得到了選民的極高支持,可最終無緣總統寶座,他開始遭到謾罵、攻擊,甚至是性命堪憂。

《國定殺戮日:大選之年》將殺戮日與總統大選放在了一起。 (取材自IMDb)

國定殺戮日:大選之年 殺戮的美國大選

已經有人開始擔心美國到年底之前都有可能發生動亂。在這當下,倒不如看看《國定殺戮日:大選之年》(The Purge:Election Year)。《國定殺戮日》系列影視劇,是近年來成功的IP。《國定殺戮日》的設定是,美國政府會設定一個12小時的殺戮日,所有醫院、警察﹑消防服務都會停止,美國人可以進行各種犯罪活動,而這部電影則將國家殺戮日與美國總統大選放在了一起。

羅賓威廉斯在《風雲人物》裡飾演的多比斯把歷屆美國總統挖苦了一番,他又以草根形象競選總統。 (取材自IMDb)

風雲人物 威廉斯搞笑競選

是不是計票出了問題?那就看看《風雲人物》(Man of the Year)這部喜劇吧。

已故諧星羅賓威廉斯(Robin Williams)主演的電影《風雲人物》裡有一個情節,一位統計票數的程序員在關鍵時刻,發現了統計系統錯誤,選舉結果其實源於一個BUG。

當然,本片有意思的地方還在於羅賓威廉斯飾演的多比斯把歷屆美國總統挖苦了一番,而他又以草根形象競選總統。

《國土安全》第六季中,特務凱莉(左)所要應對的恐怖分子,並非來自美國本土之外。 (取材自IMDb)

國土安全 恐怖分子亂大選

關心美國大選的讀者,可以看一下《國土安全》(Homeland)第六季,這一季裡許多情節很像當下的美國。特務凱莉所要應對的恐怖分子,並非來自美國本土之外。

今年9月,美國有線電視新聞網(CNN)披露,美國國土安全部尚未發布的文件草稿稱,到2021年,白人至上主義者仍將是美國最「持久和致命的威脅」。美國國土安全部草擬的文件共有三個版本,均在8月完成。

雖然三個版本對白人至上主義的語言描述略有不同,但均表明白人至上主義極端分子是美國面臨的最致命的國內恐怖威脅,且在「外國恐怖組織的直接威脅」之上。

事實上,在大選前,美國聯邦調查局(FBI)已破獲幾起綁架州長的恐襲預謀,參與者大多都是極右翼分子。

《白宮風雲》第三季,講述現任美國總統如何尋求連任的故事。 (取材自IMDb)

白宮風雲 第三季聚焦連任

《白宮風雲》(The West Wing)是一部以政治為題材的美國電視連續劇,於1999年至2006年期間分七季放送播映,是一部在美國極為經典的電視劇集。從了解美國大選的角度來說,一定要看一下第三季,講的就是現任美國總統如何尋求連任的故事。

而在今年,HBO還專門出了「白宮風雲特輯:投票利民」(A West Wing Special to benefit When We All Vote),簡直就是把當年第三季第14集重新再演了一遍,鬢髮皆白的老戲骨們20年後重聚,就是在號召大家出門投票。

電視劇《副人之仁》主角喜感,可以說是了解美國政治生態的好劇。 (取材自IMDb)

副人之仁 女副總統奮鬥史

很顯然,電視劇《副人之仁》(Veep)的原型,有莎拉裴林的影子,不過從喜感上說,茱莉·路易絲-卓佛(Julia Louis-Dreyfus)飾演的瑟琳娜麥爾(Selina Meyer)更具喜感。她總是陷入某種不上不下的尷尬中,距離總統寶座半步之遙,卻往往陰錯陽差。但從另一方面說,本片倒也是了解美國政治生態的好劇。

《紙牌屋》第四季中,安德伍德夫婦成功地獲得總統和副總統提名,作為競選搭檔參加2016年大選。 (取材自IMDb)

紙牌屋 夫妻暗鬥到合作

《紙牌屋》(House of Cards)雖然爛尾,但它的第四季仍然十分經典,那一季講的便是總統大選。

主角安德伍德在此季中將面臨四面楚歌的困境,夫妻的不和睦,雙方彼此知根知底、互掐著對方死穴,暗中耍小動作;安德伍德的夢中甚至還出現和妻子肉搏的畫面。但由於安德伍德的遇刺,使雙方的關係發生轉折。

夫妻從對抗重回合作,兩人再一次你唱我和,威逼利誘他人退選,利用個人經歷引起同情,成功地在民主黨開放大會上獲得總統和副總統提名,作為競選搭檔參加2016年大選。

(取材自澎派新聞)