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得罪小賈、佩芮、麥莉？八卦掰席琳娜遭好萊塢封殺

記者蘇詠智／綜合報導
席琳娜遭惡意唱衰，被指得罪好萊塢一堆重量級大咖，演藝事業恐不保。(路透資料照片 )
席琳娜遭惡意唱衰，被指得罪好萊塢一堆重量級大咖，演藝事業恐不保。(路透資料照片 )

迪士尼頻道偶像出身的席琳娜(Selena Gomez)，前幾年才因紅斑性狼瘡、得到好友捐出一顆腎才撿回一命，近日卻又被八卦雜誌唱衰有人緣危機、恐危及事業，標題還大剌剌寫著「好萊塢痛恨席琳娜！」

「NW」雜誌打出大大的標題：「好萊塢痛恨席琳娜！」讓讀者看了以為她做出啥天怒人怨的事，其實內文指的是她常透露以往和小賈斯汀交往的舊事，令小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉(Hailey Bieber)非常不滿。

此外，她曾和奧蘭多布魯（Orlando Bloom）走得很近甚至被傳緋聞，也令奧蘭多目前的伴侶凱蒂佩芮（Katy Perry）相當感冒，加上昔日在迪士尼頻道的前後期師姐妹麥莉（Miley Cyrus）黛咪洛瓦托（Demi Lovato）等，都不承認是她的朋友，那時就曾不和，讓席琳娜由於得罪一堆娛樂圈大咖，慘遭大家聯手排擠，藝壇前途堪憂。

不過專門打臉八卦的網站反駁，席琳娜跟麥莉也許談不上姐妹情深，但席琳娜公開稱讚過對方的音樂，麥莉後來也邀了席琳娜上自己的直播節目，倘若彼此真那麼不對盤，應該連接觸或提及對方的名字都不願意。至於席琳娜與黛咪曾經是好友，現已不是朋友，但那是由於雙方都成長，很自然的漸行漸遠、沒少女時代那麼熟絡，不代表是因為鬧翻了、老死不相往來。

而凱蒂佩芮的這一段舊怨，連凱蒂自己都曾經主動說過，外界有點把這事過度誇張，所以也沒有雜誌形容的那麼嚴重，最後就是小賈斯汀與海莉，兩人巴不得過自己的日子，沒興趣再沉溺在舊事之中，當然也沒有要主動為難席琳娜，八卦刊物一如以往的為銷量亂瞎掰。

小賈斯汀和妻子海莉並無意再陷在舊愛話題上。(路透資料照片 )
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八卦 迪士尼 好萊塢

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