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挺強尼戴普香水大賣 反安珀赫德連署破150萬

記者蘇詠智／綜合報導
強尼戴普代言的迪奧「曠野之心」系列產品在影迷力挺下熱賣。(取材自推特)
強尼戴普代言的迪奧「曠野之心」系列產品在影迷力挺下熱賣。(取材自推特)

強尼戴普（Johnny Depp）與前妻安珀赫德（Amber Heard）的對決，目前看似強尼因為控告英國媒體指他是「家暴男」涉及誹謗的官司敗訴、遭到華納兄弟影業「怪獸與牠們的產地」(Fantastic Beasts and where to find them) 系列換角，落得慘敗下場，不過強尼代言的迪奧(Dior)男香「曠野之心」系列，在影迷力挺搶購下，銷量成長23%，迪奧也繼續推出他所拍攝的廣告，沒有像華納兄弟影業公司（Warner Bros）急著和他切割，受到強尼粉絲的稱讚，很多人更疾呼：「還強尼一個公道！」

據美妝網站 Cosmetify表示，自從控告「太陽報」一案敗訴後，「曠野之心」香水的網路搜尋率暴增23%，強尼戴普的負面新聞，不僅沒有拖垮銷售量，反而提高了產品的關注度與詢問度，由此可見強尼戴普在粉絲心目中的分量。

反觀對自己再主演「水行俠2」（Aquaman 2）信心滿滿的安珀赫德，早先抨擊網路連署要把她換掉，是有人花錢購買網軍推動的攻擊，招來更強烈的反彈，目前連署簽名已破150萬、距離發起人設定的300萬目標剩不到一半。

強尼的影迷認為華納擔心用了行為有爭議的藝人會對片子造成不良影響，可是已有鐵證顯示安珀在與強尼的婚姻中也曾對強尼家暴，甚至施以行動或是精神的虐待，根本就不是受害者，倘若強尼由於自身的行為需要被切割，那該公司也應一視同仁，一併換掉安珀，才算是公平合理，要是華納無法做到，他們只有抵制、拒看「水行俠2」。

超過150萬人連署要求「水行俠」系列換掉安珀赫德。(取材自IMDb)
超過150萬人連署要求「水行俠」系列換掉安珀赫德。(取材自IMDb)

家暴 英國

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