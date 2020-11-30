「最棒反派」星際大戰黑武士走了

大衛普羅斯曾飾演星際大戰中反派角色黑武士。(取材自IMDb)

英國 演員大衛普羅斯（Dave Prowse）日前辭世，享壽85歲。大衛普羅斯曾飾演星際大戰（Star Wars）中戴著黑色面具的反派角色黑武士（Darth Vader）。

經紀人鮑溫頓（Thomas Bowington）在臉書寫道：「我們很哀慟必須宣布，我們的客戶大衛普羅斯11月28日上午逝世，享壽85歲。」

黑武士（Darth Vader）是星際大戰系列電影 中最有名的反派，其劇中最有名的台詞是黑武士對路克天行者說：「我是你的父親」。

鮑溫頓說，「願原力時時與他同在！」鮑溫頓說表示，「他的死對我們和全球數以百萬計的影迷來說，真是令人深深揪心的損失」。

大衛普羅斯原本是健美先生，他擁有近兩公尺的高大身材，得以在星際大戰正傳三部曲（Star Wars Trilogy）擔綱令人難忘的反派角色。

不過，身穿黑色鎧甲與披風演出的人雖然是大衛普羅斯，但他有濃重的英格蘭西部口音。製作人找來美國 演員詹姆斯厄爾瓊斯（James Earl Jones），代替大衛普羅斯隔著面具發聲。儘管如此，大衛普羅斯依舊喜愛這個角色，他在2013年曾說，黑武士是「大銀幕史上最棒反派」。

星際大戰正傳三部曲在1970年代末期至1980年代初期推出後，大衛普羅斯曾赴世界各地與鐵粉見面。