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事隔21年！葛倫克蘿絲：葛妮絲派楚「莎翁情史」奪后沒道理

記者蘇詠智／綜合報導
葛倫克蘿絲七度入圍奧斯卡皆鎩羽，堪稱摃龜女王。（路透資料照片）
葛倫克蘿絲七度入圍奧斯卡皆鎩羽，堪稱摃龜女王。（路透資料照片）

奧斯卡金像獎雖然是不少歐美電影業者渴望贏取的榮譽，卻也不是每一次結果都讓公眾信服。1999年葛妮絲派楚（Gwyneth Paltrow）憑「莎翁情史」（Shakespeare in Love）奪得最佳女主角大獎，儘管她之前已經拿下金球獎、美國演員工會獎等前哨戰的獎座，還是有很多人認為她是「爆冷」封后，認為當屆其他入圍者更有資格獲獎。

近日這段21年前舊事再次被人提及，曾經七度提名奧斯卡都鎩羽而歸、暫居在世演員中摃龜女王的葛倫克蘿絲（Glenn Close），在Netflix的新作「絕望者之歌」（Hillbilly Elegy）又被看好明年有機會角逐最佳女配角，之前她已三度入圍最佳女配角，四度入圍最佳女主角，都沒有獲獎。她坦言真心覺得能被同業注意到自己的表現而獲得提名，感覺和成為得獎者是一樣的美好，也不認為能夠把不同的表演擺在一起做比較。

葛倫克蘿絲說道：「我記得葛妮絲派楚打敗『中央車站』（Central Station）那位出色的女演員成為奧斯卡影后，我心想，什麼？你知道的，這個很不……很沒有道理。」葛倫克蘿絲提到的女星是巴西資深影后費南妲蒙特內哥羅（Fernanda Montenegro），雖然在「中央車站」表演是公認的精采，但大多數好萊塢人叫不出她的名字、在投票的熱情上少了許多，加上「莎翁情史」和葛妮絲有造勢之王哈維溫斯坦背後操盤，葛妮絲輕輕鬆鬆贏了這一仗。

對此，葛倫克蘿絲認為有時候也要看表演有沒有帶起一股熱潮，或是有沒有大手筆做公關等等，她必須用很哲學的角度來看這事，也很為每一次自身的演出讓同業感到值得注意而驕傲。

葛妮絲派楚以「莎翁情史」登上奧斯卡影后寶座，至今仍有爭議。（取材自IMDb）
葛妮絲派楚以「莎翁情史」登上奧斯卡影后寶座，至今仍有爭議。（取材自IMDb）

入圍 奧斯卡 提名

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