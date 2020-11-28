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瑞絲薇絲朋歡度感恩節 全家福照駁婚變

記者蘇詠智／綜合報導
瑞絲薇絲朋（左二）和丈夫、孩子們一起共度感恩節。（取材自Instagram）
瑞絲薇絲朋（左二）和丈夫、孩子們一起共度感恩節。（取材自Instagram）

新冠肺炎陰影籠罩下的感恩節，歐美群星還是想辦法維持歡樂團聚的氣氛，瑞絲薇絲朋（Reese Witherspoon）、珍妮佛洛佩茲（jennifer lopez）、布魯斯威利（Bruce Willie）等都拍了一家大小齊聚的感恩節新照。

感恩節在歐美文化中有如農曆春節，是闔家團圓的大日子，就算今年新冠肺炎疫情居高不下，行為動見觀瞻的藝人們，也仍維持團聚的傳統。

瑞絲薇絲朋與前夫雷恩菲利普（Ryan Phillippe）的一雙子女都跟她長得幾乎一個模子刻出來，她和現任丈夫吉姆（Jim Toth）所生的小兒子也承襲到她的娃娃臉，基因超強大。瑞絲近年來轉型為自製自演的雙棲女強人，收入更增加，常被八卦刊物唱衰婚姻，感恩節的全家團圓照片似乎是她無言的反駁。

近來也在NBC推出以自身青少年時期遭遇為主題新影集的巨石強森（Dwayne Johnson），很驚喜看到他年輕時的模樣被做成氣球，出現在著名的紐約梅西百貨感恩節遊行中，這是NBC搶先造勢的奇招。昔日是矚目焦點的梅西大遊行，今年規模縮水、不鼓勵民眾現場圍觀，氣氛冷清不少。

在春季期間與前妻黛咪摩兒（Demi Moore）和彼此所生的女兒們一起隔離防疫的布魯斯威利，固然要展現分手後仍能當朋友，八卦刊物卻指黛咪有意藉此將他搶回來，認為他的現任妻子艾瑪（Emma Heming）恐怕保不住他。感恩節，艾瑪在社群網站上發了和布魯斯與他們的女兒合照，照片中她還親吻布魯斯，同樣也是有澄清婚變意味的合照。

珍妮佛洛佩茲（中）與另一半A-Rod和彼此孩子們一起過感恩節。（取材自Insta...
珍妮佛洛佩茲（中）與另一半A-Rod和彼此孩子們一起過感恩節。（取材自Instagram）
布魯斯威利（右二）和妻子艾瑪親吻，一旁則是他們的女兒。（取材自Instagram...
布魯斯威利（右二）和妻子艾瑪親吻，一旁則是他們的女兒。（取材自Instagram）
巨石強森年輕時的模樣被做成氣球，在梅西百貨感恩節遊行登場。（取材自nstagra...
巨石強森年輕時的模樣被做成氣球，在梅西百貨感恩節遊行登場。（取材自nstagram）

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