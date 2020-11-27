「美麗傳說」神祕共同創作人 泰勒絲證實是男友

泰勒絲揭密最新專輯「美麗傳說」神秘創作人的真實身分。（取材自Instagram）

美國 人氣女歌手泰勒絲（Taylor Swift）終於揭密最新專輯「美麗傳說」（Folklore）中，神秘創作人威廉 寶瑞的真實身分，她日前在迪士尼影音串流平台Disney+上架的特別音樂影片中證實，這位神秘人物就是男友喬歐文（Joe Alwyn）。

「美麗傳說」中，威廉寶瑞列為共同創作人的曲目共有兩首，分別是Betty與Exile，當時歌迷紛紛拆解裡頭的歌詞含意，因為泰勒絲經常把生活點滴寫到歌曲裡，尤其是歷任男友。有粉絲曾指出，歌曲裡提到的分手，應該是指喬歐文，但泰勒絲從未承認。如今，專輯已發行一段時間，泰勒絲也親自解答神秘共同創作人的真實身分，同時也破除與喬歐文分手的傳言。

泰勒絲更透露，喬歐文負責了Exile「全部的鋼琴編曲」，起初還唱了合唱部分，但最後專輯錄製時她找來美好冬季樂團（Bon Iver）團員韋農（Justin Vernon）齊唱；另一首共同創作Betty，早於Exile完成。這首歌是泰勒絲聽見喬歐文「在另一個房間唱出完整副歌」後，決心編完整首而誕生。

本周剛公布2021年葛萊美獎入圍 名單，泰勒絲風光入圍六個獎項，其中包含泰勒絲曾兩度奪下的最佳年度專輯獎。