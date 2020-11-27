紐時評比「21世紀偉大演員」 丹佐華盛頓奪冠

丹佐華盛頓獲21世紀偉大演員第一名。(Getty Images)

「紐約時報 」記者主筆共同評選21世紀最偉大的演員，全世界共有25名演員上榜，第一名由奧斯卡 影帝丹佐華盛頓（Denzel Washington）獲選，他過往曾演過「震撼教育」（Training Day）、「火線救援」（Man on Fire）以及「私刑教育」（The Equalizer）等片，遊走於商業及藝術成就，成績斐然，奪冠實至名歸。

此外，亞洲地區獲獎的明星則有南韓明星宋康昊、金敏喜，華人影星則僅有「江湖兒女」影后趙濤。

排名第二的則是法國影后伊莎貝雨蓓（Isabelle Huppert），第三名則是拿下三座奧斯卡影帝的丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis），前三名都是老將，但這份名單中也不乏新人，包括稍早才榮登「全球最性感男人」寶座的33歲麥可B喬丹（Michael B. Jordan），拿下第15名；瑟夏羅南（Saoirse Ronan）近年演出「淑女鳥」、「她們」都有好成績，也順利拿下第10名。

南韓演員方面，宋康昊、金敏喜一同入選，分列第6和第16位。紐約時報評價，宋康昊在2020年斬獲奧斯卡最佳電影獎的「寄生上流」中飾演貧窮的一家之長，受美國觀眾的廣泛關注，還援引該片導演 奉俊昊此前對宋康昊的評價，稱他是「為角色而出生的演員，能為角色注入生命力，他始於平凡，卻能創造出一些獨特且無法模仿的東西，讓角色更加特別。」

對於金敏喜，紐時評價稱，金敏喜在「這時對，那時錯」展現出的絕妙演技使她成為電影的中心。此後洪尚秀導演的作品經常由金敏喜擔任主演。《紐約時報》還提到了她在「下女的誘惑」中角色驟變的精湛演技。

而排名前25名的演員中，只有一個中國演員，那就是賈樟柯的妻子趙濤。她的代表作不少，包括「站台」、「我是麗」、「三峽好人」、「山河故人」等，趙濤在國際上被視為繼鞏俐之後，國際知名度最高的中國女演員。