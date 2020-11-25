葛萊美獎 碧昂絲入圍9項 BTS首度叩關

碧昂絲葛萊美獎入圍9項。(取材自Instagram)

第63屆葛萊美獎將於明年1月如期舉行，天后碧昂絲 （Beyoncé）今年推出新專輯「BLACK PARADE」入圍 9項成為大贏家，泰勒絲（Taylor Swift）、杜娃黎波（Dua Lipa）以及羅迪里奇（Roddy Rich）則分別以6項提名 並列第二，再來是入圍4項的小賈斯汀（Justin Bieber）、怪奇比莉（Billie Eilish）；值得關注的是南韓夯團「防彈少年團」（BTS）也首度入圍葛萊美「最佳流行组合」，掀起南韓網路一陣轟動，迅速登上話題排行榜。

碧昂絲新專輯「BLACK PARADE」獲得包括年度歌曲、年度唱片製作等9項提名，關注種族、社會議題，好評不斷，讓她開創流行抒情之外的嶄新道路，而無預警突然發專輯的泰勒絲也有大好評；但意外的是在全美音樂獎拿下多項獎的威肯（The Weeknd），竟在葛萊美獎入圍掛蛋，引起外界一陣譁然。

防彈少年團也即時將喜訊傳到推特上，而先前SUGA閔玧其才說「下個目標是葛萊美」，沒想到就順利入圍，他們早先才在全美音樂獎拿下最受歡迎流行／搖滾團體或雙人組、年度社群藝人等大獎，如今屢創佳績，讓所有人都很開心。