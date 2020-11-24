BTS包下蠶室勁歌熱舞 大手筆參與全美音樂獎盛會

防彈少年團BTS包下首爾最大的室內表演場，為全美音樂獎頒獎典禮勁歌熱舞。（美聯社）

在新冠肺炎疫情衝擊下，本屆全美音樂獎雖如期舉行，也開放少數觀眾入場，卻嚴格要求大家戴口罩、必須接受檢測確認未感染後才能入座。杜娃黎波（Dua Lipa）、防彈少年團BTS則分別在倫敦與首爾的表演場地演出，透過直播與洛杉磯 的會場連線，用最安全的方式參與盛會。

防彈少年團BTS在歐美大受歡迎，全美音樂獎頒獎典禮上拿下最受歡迎流行／搖滾團體或雙人組、年度社群 藝人等大獎，他們雖沒前往美國 ，卻包下首爾最大的蠶室綜合體育場表演勁歌熱舞給世界各地的觀眾。人在英國的杜娃黎波則是前進皇家亞伯特獻唱「Levitating興致高昂」，還有吊鋼絲在半空高歌的驚人場面，她今年因「Don`t Start Now 拒絕再玩」一曲榮獲最受歡迎流行／搖滾歌曲獎。

獲准在洛杉磯微軟劇院欣賞典禮的少數幸運觀眾，座位安排在樓上的區域，與樓下的主舞台距離遙遠，很難影響到舞台上的演出嘉賓，典禮也得以不用在毫無台下觀眾的情況舉行。而橫掃全球頒獎典禮的BTS 12月6日將出席「Mnet亞洲音樂大獎」（MAMA），包括TWICE、 NCT等當紅偶像團體屆時也都會現身，透過線上頒獎的形式一較高下。