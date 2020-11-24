我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

BTS包下蠶室勁歌熱舞 大手筆參與全美音樂獎盛會

記者蘇詠智、李姿瑩／綜合報導
防彈少年團BTS包下首爾最大的室內表演場，為全美音樂獎頒獎典禮勁歌熱舞。（美聯社）
防彈少年團BTS包下首爾最大的室內表演場，為全美音樂獎頒獎典禮勁歌熱舞。（美聯社）

在新冠肺炎疫情衝擊下，本屆全美音樂獎雖如期舉行，也開放少數觀眾入場，卻嚴格要求大家戴口罩、必須接受檢測確認未感染後才能入座。杜娃黎波（Dua Lipa）、防彈少年團BTS則分別在倫敦與首爾的表演場地演出，透過直播與洛杉磯的會場連線，用最安全的方式參與盛會。

防彈少年團BTS在歐美大受歡迎，全美音樂獎頒獎典禮上拿下最受歡迎流行／搖滾團體或雙人組、年度社群藝人等大獎，他們雖沒前往美國，卻包下首爾最大的蠶室綜合體育場表演勁歌熱舞給世界各地的觀眾。人在英國的杜娃黎波則是前進皇家亞伯特獻唱「Levitating興致高昂」，還有吊鋼絲在半空高歌的驚人場面，她今年因「Don`t Start Now 拒絕再玩」一曲榮獲最受歡迎流行／搖滾歌曲獎。

獲准在洛杉磯微軟劇院欣賞典禮的少數幸運觀眾，座位安排在樓上的區域，與樓下的主舞台距離遙遠，很難影響到舞台上的演出嘉賓，典禮也得以不用在毫無台下觀眾的情況舉行。而橫掃全球頒獎典禮的BTS 12月6日將出席「Mnet亞洲音樂大獎」（MAMA），包括TWICE、 NCT等當紅偶像團體屆時也都會現身，透過線上頒獎的形式一較高下。

杜娃黎波（中）在皇家亞伯特廳為全美音樂獎頒獎典禮表演。（美聯社）
杜娃黎波（中）在皇家亞伯特廳為全美音樂獎頒獎典禮表演。（美聯社）

洛杉磯 社群 美國

上一則

81歲金馬影后 從小就是美人胚子

下一則

全美音樂獎 大贏家泰勒絲拍短片暗嗆小賈斯汀

延伸閱讀

防彈少年團領軍 「Mnet亞洲音樂大獎」改全球線上播映

防彈少年團領軍 「Mnet亞洲音樂大獎」改全球線上播映
PRADA六款西裝一次看！BTS穿出「行走的型錄」實力

PRADA六款西裝一次看！BTS穿出「行走的型錄」實力
大贏家！MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團奪4獎

大贏家！MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團奪4獎
MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團贏4獎大贏家

MTV歐洲音樂獎 BTS防彈少年團贏4獎大贏家

熱門新聞

網友曬出楊冪（中）、劉詩詩（左）和陳偉霆（右）同框熱聊的照片。（取材自微博）

楊冪罕見同框劉詩詩 網友吐槽：髮際線令人著急

2020-11-20 02:22
「愛的迫降」讓玄彬和孫藝珍成為螢幕情侶。（取材自豆瓣電影）

死會了 玄彬、孫藝珍各有心上人？

2020-11-16 02:29
李沁傳出不打算參演「慶餘年2」。（取材自微博）

暴紅漲片酬？李沁傳遭踢出「慶餘年2」

2020-11-16 02:05
粉絲慶祝劉文正68歲生日。（取材自微博）

劉文正神隱29年露面了？近照曝光卻是靠它…

2020-11-18 02:27
唐嫣被質疑拖了「燕雲台」後腿。（取材自微博）

只會演少女？唐嫣挨批拖累「燕雲台」口碑

2020-11-21 02:26
刑嘉倩做書架送給林青霞。（取材自微博）

被傳婚變拿20億港幣 林青霞現在和邢李㷧是這種關係…

2020-11-17 02:25

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」