丹尼爾克雷格私下難搞 老婆差點離婚？

丹尼爾克雷格被指私下難搞、不好相處。（路透資料照片）

銀幕上冷酷強悍的現任龐德—丹尼爾克雷格（Daniel Craig），銀幕下卻是難搞、又需要旁人照顧的麻煩人物？澳洲 「NW」雜誌指丹尼爾與妻子瑞秋懷茲（rachel weisz）的婚姻差點破裂，因為他在拍「007生死交戰」（No Time to Die）受傷的期間，瑞秋又要帶小孩，又要照顧他諸多需求，忙得一個頭好幾個大，倘若不是丹尼爾傷癒後回到片場開工，瑞秋只怕要崩潰、鬧出走。

「NW」報導瑞秋在丹尼爾受傷回家休養後，逐漸看到丈夫的另一面，卻不是她喜歡的面向。丹尼爾和瑞秋固然都不是小勞勃道尼（Robert Downey Jr）或巨石強森 （Dwayne Johnson）之類的吸金高手，身家也遠比普通民眾都要豐厚，請個看護或是佣人之類的絕對負擔得起，無奈丹尼爾對於隱私極度重視，堅決不肯找「外人」來幫忙，唯一信賴的只有瑞秋，因而瑞秋必須扛起大大小小所有事，當然吃不消。

也因此，丹尼爾能夠再回到007的片場，瑞秋也感到謝天謝地，彼此的婚姻如果沒有破裂，丹尼爾返工的時機恰恰好，應該是最大的因素。

不過專門打臉八卦 的網站反駁，丹尼爾只有傷到腳踝，不至於大小事都得仰賴瑞秋，且他所謂的「難搞要求」到底是啥？該雜誌也沒有詳細描述，顯然誇大的成分居多。