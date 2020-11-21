病情影響工作 米高福克斯再度宣布息影

米高福克斯（左）感謝妻子崔西波蘭多年來的支持與幫助。（路透資料照片）

曾因「回到未來」系列大紅大紫的米高福克斯（Michael J. Fox），在近日推出的新書中明白表示，自己的健康狀況影響到工作能力，不得不再次宣布息影。

米高福克斯在過去十多年來，時不時會在電視影集或電影 中客串，然而兩年前脊柱長了非癌症 的腫瘤 ，雖已動手術切除，還是讓他的記憶力受到影響，只能再度退出幕前。

米高福克斯過去在大銀幕小螢幕都曾有過事業高峰，他認為一天可以拍12個小時、背7頁台詞的生活已經遠離他，雖然要揮別一度輝煌的演藝工作，他卻看得很開：「這也不一定不能改變，因為任何事都可能會改變，但若這是我演員事業的終點，那就這樣吧。」

對此，影迷都感到惋惜，可是考慮到他的身體健康，也不得不接受他這個決定。

昔日當紅時在電影裡總是活力四射的米高福克斯，患帕金森氏症後，外貌變得憔悴，他坦言也曾有過很灰暗的想法，感謝妻子崔西波蘭在自己身旁成為一股穩定的力量，才能夠一次又一次度過難關，崔西的父親亦常為他打氣，他感念在心。

米高福克斯新書重述了他的人生，從他在加拿大西部的童年，到他在電視電影獲得的成功，最重要的是，他寫下了七年來，他在妻子、家庭、朋友堅定的支持下，對抗帕金森氏症的歷程。