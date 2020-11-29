北村龍平式「暴力美學」露比蘿絲完美呈現

露比蘿絲在《奪命守門人》中飾演退役軍人。（取材自hdqwalls）

曾以知名動作片《捍衛任務》（John Wick）、《惡靈古堡：最終章》（Resident Evil: The Final Chapter）暴紅的女星露比蘿絲（Ruby Rose），擔綱大樑首度出演武打片《奪命守門人》（The Doorman）女主角。

無視舊疾 差點喪命

個人風格搶眼的露比蘿絲，長年以來以中性打扮出席各大頒獎典禮，但此次在《奪命守門人》套上花襯衫、高跟鞋，更以此套裝爆打全場所有男性。

露比蘿絲受訪時說，在拍攝《奪命守門人》一片期間，她疏忽脖子拍片曾受到的傷，直接飛往羅馬尼亞接受武術指導，等到醫生回覆訊息給她，已經是訓練一周後的事。醫生強調她不能過度使用脖子，不然會導致癱瘓。但露比蘿絲依然套上女裝吊鋼絲，甚至翻跟斗及激烈武打。她本人在接受治療後已完全康復，但提及此次事件，依然大嘆「好險、好險」，不然可能再也無緣跟大家見面。

向來中性打扮的露比蘿絲在《奪命守門人》中穿上花襯衫、高跟鞋。（圖：双喜發行提供）

《奪命守門人》由知名日本導演 北村龍平指導，他曾以《哥吉拉：最後戰役》（Godzilla: Final Wars）及《世紀怪盜：魯邦三世》（Lupin the 3rd）等作品席捲日本票房，更以2008年的《午夜人肉列車》（Midnight Meat Train）替他打響在好萊塢 的知名度。

《奪命守門人》內容描述因受傷退伍的海軍陸戰隊隊員露比蘿絲，找到了當高級公寓門口守衛的工作，而她不但在這棟公寓裡發現她失聯已久的家人就住在這，還在無意間聽到有一群傭兵打算竊取深藏在這棟公寓裡的珍貴藝術品，且位置就在她家人所住的單位裡。露比蘿絲為了拯救家人，她必須一個人力抗整團武器精良的敵人。

近身搏鬥 拳拳到肉

選角過程，製作團隊先是看中了露比蘿絲年輕且情感細膩的一面，便馬上決定讓她來飾演片中由海軍陸戰隊退役的帶勳軍人，讓她來詮釋艾莉（Ali）這名溫暖且正直的女主角。在確定法國凱薩獎知名演員尚雷諾（Jean Reno）願意參戰之後，北村龍平也引薦了知名日本演員伊藤英明，及挪威演員艾賽兒漢寧（Aksel Hennie）。幾名優秀的演員在經過專業武術指導之後，完美呈現北村龍平追求的暴力美學。

艾賽兒漢寧（右）與伊藤英明。（圖：双喜發行提供）

《奪命守門人》的武打場景皆是在小空間拍攝，獨立且狹小，藉由不同的武器攻擊與肢體搏鬥，讓搏擊看起來拳拳到肉。伊藤英明在片中使用衝鋒槍與露比蘿絲近距離搏鬥，還跟童星演員朱利安費德（Julian Feder）上演一場貓捉老鼠的游擊戰，在大樓裡透過暗藏的機關躲開壞人，再用聲東擊西的方式將敵人引開，看了讓人直冒冷汗。

《奪命守門人》中有精彩的武打戲。（圖：双喜發行提供）

其中一場在廢棄的樓層拍攝的武打戲，除了荒廢的水池之外，一旁還有高壓電，眼看露比蘿絲幾次跟高壓電擦身而過，怵目驚心的場景讓觀眾驚呼連連。

來源：Movieclips Trailers YouTube