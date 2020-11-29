艾迪瑞德曼對抗國家機器 「芝加哥七人案」重現法庭戰

劇情聚焦在七人中的四人被控告的司法過程。（取材自豆瓣電影）

好萊塢 金牌編劇艾倫索金（Aaron Sorkin）苦熬13年作品《芝加哥 七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago）在Netflix推出，集結奧斯卡影帝艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）、好萊塢男神喬瑟夫高登李維（JosephGordon-Levitt）等人，將重現1968年轟動全球的法庭攻防戰。

反越戰背景 改編自史實

艾倫索金曾以電影 《社群網戰》（The Social Network）、《魔球》（Moneyball）勇奪奧斯卡多項大獎，今年自編自導電影《芝加哥七人案：驚世審判》改編真人真事，描述1968年的美國，當時民主黨在芝加哥召開全國代表大會，反對徵召年輕人投入越戰的抗議人士前往芝加哥準備展開和平示威遊行。

劇中有反戰示威者與警方發生衝突的劇情。（取材自豆瓣電影）

不料一場意外掀起了警民激烈衝突，造成上千人受傷、一人死亡。期間有七名來自不同組織、抱著不同理念的社會運動人士，在混亂中遭到警方逮捕，並被聯邦政府控告煽動叛亂罪等罪名，在美國掀起一場輿論風暴。這七名年輕人在堅持自己理念、努力證明清白的同時，還得承受官僚體系的惡意操弄，從彼此學習接納不同立場的聲音到一致對抗腐敗又保守的司法體系，絕不妥協。

最後這場審判被媒體冠上「政治審判」，輿論幾乎全支持這七位年輕人，只要每次開庭，場內外必定響起「全世界都在看！」的口號。

劇中聚焦在這七人中的四人，分別為艾比霍夫曼（Abbie Hoffman）、傑里魯賓（Jerry Rubin）、湯姆海登（Tom Hayden）和巴比希爾（Bobby Seale）。案件於1969年開始審判，七人中有五人被判有罪，之後他們提出上訴，1972年扭轉判決，七人全被釋放。

與索金合作 瑞德曼圓夢

全片集結英美影壇重量級演員陣容，找來《愛的萬物論》（The Theory of Everything）奧斯卡影帝艾迪瑞德曼、好萊塢男神喬瑟夫高登李維、《間諜橋》（Bridge of Spies）奧斯卡最佳男配角馬克勞倫斯 （Mark Rylance），及《鳥人》（Birdman）演技派男星米高基頓 （Michael Keaton）領銜主演。

《芝加哥七人案》重現精采的法庭攻防戰。（取材自豆瓣電影）

片中飾演學運領袖的艾迪瑞德曼在摩洛哥度假時接到演出邀約，他回憶當時馬上答應：「每個演員一定都有一張死前必完成的任務清單，艾倫索金就是我清單上唯一一個、也是最想合作的編劇，所以當我接到邀約時簡直嚇壞了。」

艾迪瑞德曼也談到與同劇演員薩夏拜倫柯恩（Sacha Baron Cohen）合作的經驗，柯恩在劇中飾演七人組裡的艾比霍夫曼，兩人曾經在電影《悲慘世界》（Les Miserables）合作過，「我很崇拜他，他具有非凡的精神和嚴謹的智慧，他很喜歡即興演出，而且想像力非常豐富，有無窮無盡的點子」。

男神演反派 怕被父母知

扮演與律師激烈辯論的檢察官的喬瑟夫高登李維則說，父母以前也是活躍的社運人士，這次被找來演片中反派檢察官一角，害他差點不敢跟家人講。

喬瑟夫高登李維扮演與律師激烈辯論的「反派」檢察官。（取材自豆瓣電影）

馬克勞倫斯則飾演為無辜青年爭取清白、與檢察官激辯的辯護律師，他完美詮釋冷靜睿智的律師，獲導演盛讚「他每次都能交出不一樣的驚人表演」。

關於《芝加哥七人案：驚世審判》拍攝緣起，要從2007年開始敘說。當時，好萊塢名導史蒂芬史匹柏 （Steven Spielberg），曾主動邀請艾倫索金撰寫關於《芝加哥七人案》的劇本，並向他表明「我非常想將這場審判拍成電影」，希望電影能在2008年總統大選前推出，讓當時還不太有名的艾倫索金受寵若驚，立刻投入研究這場畫世代的審判歷史。

但艾倫索金完成劇本後，卻面臨各種困難始終無法開拍。所幸艾倫索金近年開始轉執導筒、磨練導演基本功，讓他有機會完成好萊塢大導演交付給他的重要使命。

遲13年問世 卻跟上時事

艾倫索金此前的作品包括《白宮風雲》（The West Wing）、《新聞編輯室》（The Newsroom），都有著精湛的對話，並與當下美國社會氣氛息息相關。這次《芝加哥七人案》雖然延宕了13年才問世，但內容描述到抗議人士與警察的衝突、司法體系對非裔的歧視等，與近來「黑人的命也是命」（BLM）運動所引發的社會風潮不謀而合。對此，艾倫索金表示「歷史是會重複的」。

薩夏拜倫柯恩在劇中飾演知名社運人士艾比霍夫曼。（取材自IMDb）

不過，索金也坦言，自己在拍戲之前其實對1968年的這件事沒什麼深刻印象，只知道艾比霍夫曼是1960年代知名的社運人士。而對於瑞德曼飾演的湯姆海登，則只知道海登跟女星珍芳達（Jane Fonda）的戀情。索金表示，他閱讀過案件審訊卷宗，光是供辭就超過2萬頁，也看過很多書籍，但都不及他跟海登本人的交流，他從海登身上了解很多關於案件與庭審的細節。

據了解，電影拍攝時在芝加哥實地取景，並用電腦特效修掉1968年還沒有出現的建築物，所以片中示威和衝突場面，幾乎都可以直接跟當年的新聞片段對上。

這部電影原本安排在今年10月上院線播出，但因為疫情的關係，最終由Netflix以5600萬美元買下全球發行權。

來源：Netflix YouTube