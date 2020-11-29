「艾蜜莉」亞裔閨密是她！艾希莉朴好歌喉藏不住

艾希莉朴（左）飾演女主角的閨密，經常給出感情建議。（取材自IMDb）

Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》（Emily in Paris）在新冠肺炎封鎖各國旅遊景點之際，透過鏡頭帶領觀眾重回浪漫之都巴黎；除了美景之外，劇情內容引起廣泛迴響，掀起道德倫理及文化誤解的熱烈討論，在一片譁然的歐美對比中，少有人談論影集中扮演上海少女的韓裔女配角。

百老匯 背景 開嗓高歌

韓裔的艾希莉朴（Ashley Park）在《艾蜜莉在巴黎》影集中飾演上海「拉鍊國王」富二代「敏迪」（Mindy）。1991年在美國 出生的艾希莉朴具備百老匯（Broadway）扎實的唱跳與音樂劇表演背景，曾參演《辣妹過招》（Mean Girls）、《國王與我》（The King and I，飾演泰婷Tuptim）等膾炙人口的經典歌舞劇；這也難怪，《艾蜜莉在巴黎》的編劇及導演安排她在劇中開金嗓，頌唱經典名曲。

艾希莉朴從百老匯音樂劇出道，擁有好歌喉。（取材自IMDb）

百老匯的音樂劇《辣妹過招》改編自2004年蒂娜‧費伊（Tiny Fey）編劇的同名電影《辣妹過招》（Mean Girls），艾希莉朴在這部音樂劇中飾演格蕾琴‧維納斯（Gretchen Wieners）的角色，榮獲美國劇場界最高榮譽「東尼獎」（Tony Award）。

艾希莉朴（右）曾演出百老匯音樂劇《辣妹過招》。（取材自IMDb）

艾希莉朴自述拍攝《艾蜜莉在巴黎》，經常與編劇討論劇情內容，不希望以「為唱歌而唱歌的方式呈現」，希望能夠融入劇情需要而自然發展。至於為何選擇演唱法國經典名曲《玫瑰人生》（La Vie en Rose）和希雅（Sia）的《Chandelier》，艾希莉朴表示，這與兩首歌曲的公播版權息息相關。

艾希莉朴娓娓道來，描述劇組很喜歡《玫瑰人生》的想法。她本來充分練唱英文版本，卻在開拍前幾天才得知，劇組只取得法文版的公播版權，所以她必須在兩天內改學唱法文版的《玫瑰人生》。

至於《Chandelier》的橋段，她本來是要演唱女神卡卡（Lady GaGa）的《吉普賽人》（Gypsy），卻因為無法取得版權而改唱《Chandelier》。艾希莉朴說：「《Chandelier》一曲在演唱的劇情橋段，感覺也很對。」

艾希莉朴透露，她其實很害怕唱《Chandelier》，畢竟希雅詮釋得非常好。她自述在練唱的過程中，找到了自己的聲音和敏迪的聲音之間的差異性。當她看到拍攝成果時，覺得聽自己唱歌很有趣，那是發自內心在享受歌唱，沒有多想風格、曲調等。她說：「我唱過百老匯，但我從沒真正聽過自己的聲音。」

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艾希莉朴的韓裔背景，讓她經常被問到是否考慮轉戰K-POP；她對此表示，新冠疫情讓許多音樂劇及歌劇表演都停擺，她衷心嚮往待疫情消退重回劇院。

女主角閨密 對比經典

《艾蜜莉在巴黎》的敏迪，不禁讓觀眾聯想到2018年紅極一時的愛情喜劇電影《瘋狂亞洲富豪》（Crazy Rich Asians）中飾演女主角好友的高培林（Peik Lin）。高培林由藝名奧卡菲娜（Awkwafina）的美籍中韓混血兒林家珍飾演，不過，她的表演飽受批評，被指與非裔文化脫不了干係，且不精確的代表亞裔形象，尤其是在土生土長的亞洲人。

艾希莉朴與莉莉柯林斯戲裡、戲外感情都很好。（取材自IMDb）

敏迪與高培林這兩個虛構的華裔角色，都被形塑為踏出舒適圈的多金富二代，且都成為女主角無所不談的閨中密友，透過自身例子鼓勵主角跳脫舒適圈。對現實中的艾希莉朴而言，《艾蜜莉在巴黎》也是她跳脫百老匯這個舒適圈的第一部串流作品。

敏迪在整部影集中，除了正面的意見之外，還給了艾蜜莉許多令人傻眼或翻白眼的感情建議，藉此凸顯這位非常美式的女主角更忸怩作態或理性一些。

除了《瘋狂亞洲富豪》之外，《艾蜜莉在巴黎》的劇情也被拿來與十多年前風靡一時的《慾望城市》（Sex and the City）作比較，敏迪好比莎曼珊‧瓊斯（Samantha Jones），而艾蜜莉好比凱莉‧布雷蕭（Carrie Bradshaw）。

艾蜜莉住在夏綠蒂─凱莉（Charlotte-Carrie）的世界裡，而敏迪住在凱莉─莎曼珊與米蘭達（Carrie-Samantha-Miranda）的世界裡，她們都有一點凱莉的特質。

華語零基礎 苦練語氣

《艾蜜莉在巴黎》劇中有一幕，是敏迪決定重新追求演唱事業後，被原本當保母的雇主掃地出門，她遂帶著大箱小包的行囊借助艾蜜莉的租屋處，並在隔音超差的百年老屋裡高聲說道她的簽證 早就過期，目前是非法滯留法國的狀態。

但在現實生活中，許多亞裔對於簽證的態度是非常謹慎的，甚至不惜花大錢請律師協助搞定簡單的申請表格。萬一簽證真的出了狀況，絕對也是低調處理或保密到家，絕對不可能放聲宣揚。

為了演出會三種語言的角色，艾希莉朴苦練華語與法文。（取材自IMDb）

艾希莉朴10月初透過Zoom接受娛樂網站Vulture訪問時，被問到影集中需要講三種語言（英語、法語與中文）的台詞，是如何背誦及模擬說話時的語調和情緒。

對此，艾希莉朴答道，她自七年級開始學法文，但早已還給老師了，只記得一些廢話、語調等瑣碎片段。在她背誦法文台詞時，只能不斷重複朗誦，並不斷念給全由法國人組成的妝髮團隊成員聽，藉此矯正發音。

在華語面，艾希莉朴接受劇組安排的語言課，練習方言說法，因為她從來沒有說過中文。艾希莉朴說，她希望傳神地演繹敏迪用中文對著孩童咆嘯，警告孩童別靠近公園噴泉的語氣。巧合的是，她的妹妹奧黛莉（Audrey）當時正在中國教書，她透過語音訊息問她，『能否回傳語音訊息，教我怎麼用中文訓斥「遠離噴泉」怎麼說？』